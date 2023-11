Calendario Champions League 7-8 novembre: che partite si giocano, programma, orari, tv, streaming

È giunto il momento di pensare alla UEFA Champions League 2023/2024. La massima competizione europea per club tornerà nuovamente ad allietare i pomeriggi e le serate di martedì 7 e mercoledì 8 novembre. L’affascinante ed entusiasmante torneo porterà in campo le tante stelle sparse tra i vari club in giro per il continente.

E ci si aspettano due giorni ricchi di emozioni ma soprattutto di gol. Tante le sfide affascinanti a partire da quelle che vedranno coinvolte le quattro italiane. La Lazio ad esempio, accoglierà il Feyenoord e tenterà di riscattarsi dopo il pesante 3-1 dello scorso 25 ottobre in Olanda. E ancora il Milan di Stefano Pioli, dovrà vedersela in casa con il PSG: un incontro ricco di ricordi ma soprattutto di ex, senza dimenticare Donnarumma, pronto a tornare a Milano.

Attenzione anche a Napoli-Union Berlino con i tedeschi che da oramai dodici partite di fila tra Bundesliga e Champions League, oltre che DFP Pokal, perdono consecutivamente. Infine, sarà il turno dell’Inter di Simone Inzaghi, ospite del Salisburgo. Ma ecco di seguito il calendario e il programma della UEFA Champions League tra martedì 7 e mercoledì 8 novembre.

CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE (7-8 NOVEMBRE)

Martedì 7 novembre

Ore 18.45 Borussia Dortmund-Newcastle – Diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 254, Sky Sport 4K (canale 213).

Ore 18.45 Shakhtar-Barcellona – Diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204), Sky Sport 255.

Ore 21.00 Atletico Madrid-Celtic – Diretta tv su Sky Sport 254, Sky Sport Calcio (canale 202).

Ore 21.00 Lazio-Feyenoord – Diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204), Sky Sport 253.

Ore 21.00 Milan-PSG – Diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213), Sky Sport 252, Canale 5 (in chiaro).

Ore 21.00 Manchester City-Young Boys – Diretta tv su Sky Sport 255.

Ore 21.00 Stella Rossa-Lipsia – Diretta tv su Sky Sport 257.

Ore 21.00 Porto-Royal Antwerp – Diretta tv su Sky Sport 256.

Mercoledì 8 novembre

Ore 18.45 Napoli-Union Berlino – Diretta tv su Sky Sport 252, Sky Sport Uno (canale 201).

Ore 18.45 Real Sociedad-Benfica – Diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204), Sky Sport 254.

Ore 21.00 Copenaghen-Manchester United – Diretta tv su Sky Sport 255.

Ore 21.00 Bayern Monaco-Galatasary – Diretta tv su Sky Sport 254.

Ore 21.00 Arsenal-Siviglia – Diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 253.

Ore 21.00 PSV-Lens – Diretta tv su Sky Sport 256.

Ore 21.00 Real Madrid-Braga – Diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204), Sky Sport 252.

Ore 21.00 Salisburgo-Inter – Diretta streaming su Prime Video

PROGRAMMA CHAMPIONS LEAGUE 7-8 NOVEMBRE: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Borussia Dortmund-Newcastle:

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 254, Sky Sport 4K (canale 213)

Diretta streaming: NOW, Infinity+, Sky Go

Shakhtar-Barcellona:

Diretta tv: Sky Sport Arena (canale 204), Sky Sport 255

Diretta streaming: NOW, Infinity+, Sky Go

Atletico Madrid-Celtic:

Diretta tv: Sky Sport 254, Sky Sport Calcio (canale 202)

Diretta streaming: NOW, Infinity+, Sky Go

Lazio-Feyenoord:

Diretta tv: Sky Sport Arena (canale 204), Sky Sport 253

Diretta streaming: NOW, Infinity+, Sky Go

Diretta live testuale: OA Sport

Milan-PSG:

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213), Sky Sport 252, Canale 5 (in chiaro)

Diretta streaming: NOW, Infinity+, Sky Go, Mediaset Infinity

Diretta live testuale: OA Sport

Manchester City-Young Boys:

Diretta tv: Sky 255

Diretta streaming: NOW, Infinity+, Sky Go

Stella Rossa-Lipsia:

Diretta tv: Sky Sport 257

Diretta streaming: NOW, Infinity+, Sky Go

Porto-Royal Antwerp:

Diretta tv: Sky Sport 256

Diretta streaming: NOW, Infinity+, Sky Go

Napoli-Union Berlino:

Diretta tv: Sky Sport 252, Sky Sport Uno (canale 201)

Diretta streaming: NOW, Infinity+, Sky Go

Diretta live testuale: OA Sport

Real Sociedad-Benfica:

Diretta tv: Sky Sport Arena (canale 204), Sky Sport 254

Diretta streaming: NOW, Infinity+, Sky Go

Copenaghen-Manchester United

Diretta tv: Sky Sport 255

Diretta streaming: NOW, Infinity+, Sky Go

Bayern Monaco-Galatasaray:

Diretta tv: Sky Sport 254

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Infinity+

Arsenal-Siviglia:

Diretta tv: Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 253

Diretta streaming: NOW, Infinity+, Sky Go

PSV-Lens:

Diretta tv: Sky Sport 256.

Diretta streaming: NOW, Infinity+, Sky Go

Real Madrid-Braga:

Diretta tv: Sky Sport Arena (canale 204), Sky Sport 252

Diretta streaming: NOW, Infinity+, Sky Go

Salisburgo-Inter:

Diretta tv: –

Diretta streaming: Prime Video

Foto: LaPresse