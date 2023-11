Calendario Campionati italiani nuoto 2023 oggi: orari 30 novembre, tv, streaming, nomi di spicco in gara

Terza e ultima giornata di gare negli Assoluti invernali di nuoto, di scena a Riccione. Nell’impianto romagnolo le gare saranno importanti non solo per le assegnazioni dei titoli tricolori, ma anche per andare a definire la squadra che prenderà parte ai Mondiali di Doha del 2024, nonché per determinare una prima selezione della formazione che sarà alle Olimpiadi di Parigi l’anno venturo.

Day-3 che vivrà del confronto nei 200 delfino uomini tra Alberto Razzetti e Federico Burdisso. Il ligure è stato straordinario il primo giorno, nei 200 misti, e vuol stupire anche su questa distanza. Vedremo come risponderà Burdisso, che ha dato il via a una nuova avventura con Fabrizio Antonelli allenatore.

Razzetti che tenterà di replicare anche nei 400 misti, ma sarà chiaramente assai complicato per lui nella gestione delle energie. Un terzo giorno interessante anche per le sfide che attendono Alessandro Miressi nei 100 stile libero, Benedetta Pilato e Nicolò Martinenghi nei 50 rana. Il piemontese punta senza mezzi termini alla conquista del pass a Cinque Cerchi nella gara regina, mentre la pugliese vuol concedere il bis dopo l’affermazione nei 100 rana. Discorso diverso per Tete, che nelle due vasche è parso in difficoltà.

Nel pomeriggio ci sarà Simona Quadarella negli 800 stile libero e vedremo se l’atleta allenata da Christian Minotti saprà ottenere la qualificazione alle Olimpiadi, anche se per quanto è accaduto nei 1500 sl il tutto appare complicato.

La terza e ultima giornata degli Assoluti invernali di nuoto 2023 a Riccione sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport HD in streaming su RaiPlay. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del day-1 di questo evento.

CALENDARIO CAMPIONATI ITALIANI NUOTO 2023 OGGI

Giovedì 30 novembre (sessione mattutina)

9:30 Batterie 100m farfalla femminili

9:42 Batterie 200m farfalla maschili – Alberto Razzetti, Federico Burdisso

9:57 Batterie 100m dorso femminili

10:12 Batterie 50m dorso maschili

10:19 Batterie 400m misti femminili

10:44 Batterie 400m misti maschili – Alberto Razzetti

11:08 Batterie 100m stile libero femminili

11:22 Batterie 100m stile libero maschili – Alessandro Miressi

11:34 Batterie 50m rana femminili – Benedetta Pilato

11:41 Batterie 50m rana maschili – Nicolò Martinenghi

11:47 Serie 4a 3a 800m stile libero femminili

12:07 Serie 4a 3a 800m stile libero maschili

Giovedì 30 novembre (sessione serale)

17:30 Finale B 100m farfalla femminili

17:33 Finale A 100m farfalla femminili

17:37 Finale B 200m farfalla maschili

17:41 Finale A 200m farfalla maschili

17:45 Finale B 100m dorso femminili

17:49 Finale A 100m dorso femminili

17:53 Finale B 50m dorso maschili

17:56 Finale A 50m dorso maschili

18:00 Cerimonia di premiazione 100m farfalla femminili

18:03 Cerimonia di premiazione 200m farfalla maschili

18:08 Finale B 400m misti femminili

18:14 Finale A 400m misti femminili

18:20 Finale B 400m misti maschili

18:26 Finale A 400m misti maschili

18:33 Cerimonia di premiazione 100m dorso femminili

18:36 Cerimonia di premiazione 50m dorso maschili

18:41 Finale B 100m stile libero femminili

18:44 Finale A 100m stile libero femminili

18:48 Finale B 100m stile libero maschili

18:51 Finale A 100m stile libero maschili

18:55 Finale B 50m rana femminili

18:58 Finale A 50m rana femminili

19:01 Finale B 50m rana maschili

19:04 Finale A 50m rana maschili

19:08 Cerimonia di premiazione 100m stile libero femminili

19:11 Cerimonia di premiazione 100m stile libero maschili

19:15 Serie 2a 800m stile libero femminili

19:25 Serie 1a 800m stile libero femminili – Simona Quadarella

19:35 Serie 2a 800m stile libero maschili

19:45 Serie 1a 800m stile libero maschili

19:56 Cerimonia di premiazione 400m misti femminili

19:59 Cerimonia di premiazione 400m misti maschili

20:02 Cerimonia di premiazione 50m rana femminili

20:05 Cerimonia di premiazione 50m rana maschili

20:08 Cerimonia di premiazione 800m stile libero femminili

20:11 Cerimonia di premiazione 800m stile libero maschili

20:15 Cerimonia di premiazione Società Femminili

20:18 Cerimonia di premiazione Società Maschili

20:20 Fine Manifestazione

CAMPIONATI ITALIANI NUOTO INVERNALI 2023: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD.

Diretta streaming: RaiPlay

Diretta testuale: OA Sport.

Foto: LaPresse