Calendario A1 volley femminile: orari partite 4-5 novembre, programma, dove vederle in tv e streaming

Non c’è un attimo di pausa, dopo il turno infrasettimanale le squadre di Serie A1 di volley femminile sono subito chiamate ad un altro weekend in campo. Si alzano ancora di più i giri del motore e tra sabato 4 e domenica 5 novembre verrà completata la sesta giornata del girone di andata della regular season della massima competizione di pallavolo femminile italiana. Tre sono gli anticipi in programma per sabato, mentre le altre quattro partite andranno in scena la domenica pomeriggio.

Apre le danza l’Itas Trentino, ancora a secco di vittorie in questo avvio che sabato 4 novembre alle 17.00 ospiterà un’ambiziosa Savino del Bene Scandicci, con una Antropova in grande spolvero in questo avvio di stagione. Doppia partita alle 20.30, a Chieri, 2 vittorie su 2 partite giocate, arriva a far visita la Wash4green Pinerolo, compagine autrice di un buon avvio di campionato con 3 successi su 5 incontri e un momentaneo quinto posto in classifica. Mentre si chiude il programma degli anticipi con Roma Volley Club che ospita Volley Bergamo 1991 per una partita tra due squadre che non hanno ingranato benissimo.

Domenica 5 novembre si inizia subito forte con la partita più attesa di questo fine settimana, eccezionalmente al Mediolanum Forum di Assago l’Allianz Vero Volley Milano aspetta le Campionesse d’Italia in carica della Prosecco Doc Imoco Conegliano, in una sfida che promette di regalare grandissime emozioni. Due sfide scatteranno alle 17: una Busto Arsizio in difficoltà ospita Vallefoglia, mentre Trasportipesanti Casalmaggiore va a far visita a Firenze. Giornata che verrà chiusa dalla capolista Igor Gorgonzola Novara, protagonista sul campo di Cuneo.

Roma-Bergamo è l’anticipo di sabato 4 alle 20.00 che si potrà vedere in chiaro in diretta tv, canale prescelto RaiSportHD. Mentre saranno due le partite ad essere trasmesse in televisione domenica: alle 16 RaiSportHD farà vedere la super sfida tra Milano e Conegliano, tra Egonu e Haak, mentre Cuneo-Novara andrà in onda alle 20.00 su SkySport Arena.

CALENDARIO SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE SABATO 4 E DOMENICA 5 NOVEMBRE

Sabato 4 ore 17.00 Itas Trentino vs Savino Del Bene Scandicci – Diretta tv su Volleyball World Tv

Sabato 4 ore 20.30 Reale Mutua Fenera Chieri ’76 vs Wash4green Pinerolo – Diretta tv su Volleyball World Tv

Sabato 4 ore 20.30 Roma Volley Club vs Volley Bergamo 1991 – Diretta tv su RaiSportHD, in diretta streaming su RaiPlay e Volleyball World Tv

Domenica 5 ore 16.00 Allian Vero Volley Milano vs Prosecco Doc Imoco Conegliano – Diretta tv su RaiSportHD, in diretta streaming su RaiPlay e Volleyball World Tv

Domenica 5 ore 17.00 Uyba Volley Busto Arsizio vs Megabox Ond. Savio Vallefoglia – Diretta tv su Volleyball World Tv

Domenica 5 ore 17 Il Bisonte Firenze vs Trasportipesanti Casalmaggiore – Diretta tv su Volleyball World Tv

Domenica 5 ore 20.00 Honda Olivero S. Bernardo Cuneo vs Igor Gorgonzola Novara – Diretta tv su SkySport Arena, in diretta streaming su Volleyball World Tv.

PROGRAMMA SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE SABATO 4 E DOMENICA 5 NOVEMBRE: COME VEDERLA IN TV E IN STREAMING

TRENTINO-SCANDICCI

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Volleyball World Tv, per gli abbonati.

CHIERI-PINEROLO

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Volleyball World Tv, per gli abbonati.

ROMA-BERGAMO

Diretta tv: RaiSport HD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Volleyball World Tv, per gli abbonati.

MILANO-CONEGLIANO

Diretta tv: RaiSport HD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Volleyball World Tv, per gli abbonati.

Diretta live testuale: OA Sport

BUSTO ARSIZIO-VALLEFOGLIA

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Volleyball World Tv, per gli abbonati.

FIRENZE-CASALMAGGIORE

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Volleyball World Tv, per gli abbonati.

CUNEO-NOVARA

Diretta tv: SkySport Arena, per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW e Volleyball World Tv, per gli abbonati.

