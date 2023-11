Calendario A1 volley femminile: orari partite 25-26 novembre, programma, tv, streaming

Non si ferma un attimo la Serie A1 2023-2024 di volley femminile e dopo i recuperi della quarta giornata tutta le squadre tornano in campo per il nono turno del girone d’andata. Tutte le compagini ora hanno giocato le stesse partite e riparte la caccia a una scatenata Conegliano. Si parte sabato 25 con i classici due anticipi, uno alle 18.00 e uno alle 20.30, mentre le altre cinque partite si giocheranno domenica pomeriggio.

Ad aprire le danze al Pala Igor ci sarà Novara che proverà l’aggancio almeno momentaneo alle Pantere in testa alla classifica. Le ragazze allenate da Lorenzo Bernardi stanno disputando una stagione di tutto rilievo, e dopo la prima sconfitta arrivata contro Milano hanno ripreso a correre già da settimana scorsa annichilendo Vallefoglia. Novara in questo turno aspetta la visita di Firenze che arriva dalla vittoria ritrovata dopo due sconfitte consecutive. Anticipo serale che vedrà protagoniste Trentino e Vallefoglia, sfida salvezza contro l’ultima della classe contrapposta alle marchigiane in crisi di risultati (4 sconfitte consecutive).

Questo sarà uno dei rari turni di campionato in cui le big four non si trovano di fronte e tre delle prime quattro in classifica (ad eccezione di Novara) scenderanno in campo nel poker di partite di domenica 26 alle 17.00. Conegliano, ancora imbattuta in stagione in tutte le competizioni, giocherà al Palaverde di Treviso contro Casalmaggiore, Paola Egonu e compagne con l’Allianz Milano andranno a far visita alla rivelazione Roma mentre l’impegno più delicato è quello che spetta alla Savino del Bene Scandicci, che davanti al proprio pubblico dovrà affrontare la Reale Mutua Fenera Chieri ’76. Chiude il turno la Wash4green Pinerolo, 4 vittorie e altrettante sconfitte in questo primo scorcio di campionato, che ospita una Volley Bergamo (senza Solforati in panchina visto il suo esonero) che ha bisogno assoluto di punti per uscire dalla zona retrocessione.

Tutti i match saranno trasmessi in diretta streaming su VolleyBall World Tv per gli abbonati, mentre ci saranno due partite visibili in tv. L’anticipo tra Trentino e Vallefoglia di sabato 18 novembre alle 20.30 sarà trasmesso su RaiSportHD; mentre SkySport Arena domenica alle 19.30 trasmetterà l’impegno casalingo di una sorprendente Pinerolo contro una Bergamo desiderosa di ritrovare la vittoria.

CALENDARIO SERIE A1 VOLLEY SABATO 25 E DOMENICA 26 NOVEMBRE

Sabato 25 ore 18.00 Igor Gorgonzola Novara vs Il Bisonte Firenze

Sabato 25 ore 20.30 Itas Trentino vs Megabox Ond. Savio Vallefoglia – Diretta tv su RaiSportHD

Domenica 26 ore 17.00 Prosecco Doc Imoco Conegliano vs Trasportipesanti Casalmaggiore

Domenica 26 ore 17.00 Savino Del Bene Scandicci vs Reale Mutua Fenera Chieri ’76

Domenica 26 ore 17.00 Uyba Volley Busto Arsizio vs Honda Olivero S. Bernardo Cuneo

Domenica 26 ore 17.00 Roma Volley Club vs Allianz Vero Volley Milano

Domenica 26 ore 19.30 Wash4green Pinerolo vs Volley Bergamo 1991 – Diretta tv su SkySport Arena

PROGRAMMA SERIA A1 VOLLEY SABATO 25 E DOMENICA 26 NOVEMBRE: COME VEDERLA IN TV E IN STREAMING

NOVARA-FIRENZE

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Volleyball World Tv, per gli abbonati.

TRENTINO-VALLEFOGLIA

Diretta tv: RaiSport HD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Volleyball World Tv, per gli abbonati.

CONEGLIANO-CASALMAGGIORE

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Volleyball World Tv, per gli abbonati.

SCANDICCI-CHIERI

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Volleyball World Tv, per gli abbonati.

BUSTO ARSIZIO-CUNEO

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Volleyball World Tv, per gli abbonati.

ROMA-MILANO

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Volleyball World Tv, per gli abbonati.

PINEROLO-BERGAMO

Diretta tv: SkySport Arena, per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW e Volleyball World Tv, per gli abbonati.

Photo LiveMedia/Valerio Origo