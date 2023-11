Calendario Superlega volley: orari partite 25-26 novembre, programma, tv, streaming

Tornano in campo sabato 25 e domenica 26 novembre per la settima giornata di regular season tutte le squadre della Superlega 2023-2024 di volley maschile. Questa settimana ha visto svolgersi la prima giornata della fase a gruppi della Champions League, con le vittorie di Trento e Civitanova all’esordio mentre per Piacenza è arrivata una sconfitta al debutto assoluto nella massima competizione europea; ma ora è già tempo di voltare pagina e tornare a dedicarsi alla competizione nazionale. Sarà uno solo l’anticipo che si giocherà sabato alle 18.00 con tutte le altre partite in programma domenica pomeriggio.

Si parte sabato 25 novembre con Cisterna che ospita Modena. La Valsa Group viene dalla sonora sconfitta casalinga subita contro Civitanova e per la trasferta a Latina coach Petrella spera di poter recuperare almeno l’opposto Maksim Sapozhkov. Se Modena viene da una brutta battuta d’arresto, più per come è arrivata la sconfitta, Cisterna ha appena ritrovato la vittoria dopo due sconfitte consecutive battendo Taranto al tie break. Le due squadre sono appaiate in classifica con 7 punti in una zona play off per ora davvero trafficata. Tris di partite domenica 26 alle 18: Trento-Catania, Civitanova-Taranto e Verona-Perugia. I campioni d’Italia sono ancora imbattuti in Superlega ma occupano la seconda posizione in graduatoria in quanto Perugia ha disputato una partita in più. Michieletto e compagni attendono la visita di Catania che viene da quattro sconfitte consecutive.

La Lube Civitanova dopo aver passeggiato con l’Arcada nel debutto europeo ospita Taranto. I ragazzi di Blengini sembrano ogni partita sempre più squadra e sempre più come seri candidati ad una stagione da assoluti protagonisti. Aleksander Nikolov sta facendo il salto che ci si attendeva, Ivan Zaytsev è la solita garanzia e Luciano De Cecco in regia sempre più a suo agio; l’impegno per i marchigiani è contro il fanalino di coda Taranto ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale. Sempre alle 18.00 Perugia va a Verona per una partita delicata, la squadra di Lorenzetti è sempre più conscia della propria forza e dopo la sconfitta con la Lube ha inanellato quattro vittorie consecutive, ma ci si attende una reazione d’orgoglio di una Verona troppo brutta per essere vera in questo avvio di campionato. Alle 20.00 una sorprendente Padova va a giocarsi le sue carte contro l’Allianz Milano, mentre chiude il turno alle 20.30 il vero big match di giornata: Monza-Piacenza. I ragazzi allenati da Anastasi vengono dal ko di Champions contro l’Ankara e sono desiderosi di pronto riscatto, mentre la Mint Vero Volley è una delle squadre più quadrate di questa Superlega nonostante l’ultima sconfitta arrivata contro Trento.

Tutti i match saranno trasmessi in diretta streaming su VolleyBall World Tv per gli abbonati, mentre questo fine settimana ci sarà una sola sfida trasmessa in chiaro in tv: il posticipo di domenica sera alle 20.30 tra Monza e Perugia. L’anticipo tra Cisterna Volley e Valsa Group Modena di sabato 25 novembre alle 18.00 sarà trasmesso invece solo in diretta streaming su RaiPlay.

CALENDARIO SUPERLEGA VOLLEY SABATO 25 E DOMENICA 26 NOVEMBRE

Sabato 25 ore 18.00 Cisterna Volley vs Valsa Group Modena – Diretta tv su RaiPlay

Domenica 26 ore 18.00 Itas Trentino vs Farmitalia Catania

Domenica 26 ore 18.00 Rana Verona vs Sir Susa Vim Perugia

Domenica 26 ore 18.00 Cucine Lube Civitanova vs Gioiella Prisma Taranto

Domenica 26 ore 20.00 Allianz Milano vs Pallavolo Padova

Domenica 26 ore 20.30 Mint Vero Volley Monza vs Sir Susa Vim Perugia – Diretta tv su RaisportHD

PROGRAMMA SUPERLEGA VOLLEY SABATO 25 E DOMENICA 26 MARZO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

CISTERNA-MODENA

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: RaiPlay, gratis; Volleyball World Tv, per gli abbonati.

TRENTINO-CATANIA

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Volleyball World Tv, per gli abbonati.

VERONA-PERUGIA

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Volleyball World Tv, per gli abbonati.

CIVITANOVA-TARANTO

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Volleyball World Tv, per gli abbonati.

MILANO-PADOVA

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Volleyball World Tv, per gli abbonati.

MONZA-PERUGIA

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: RaiPlay, gratis; Volleyball World Tv, per gli abbonati.

Photo LiveMedia/Roberto Bartomeoli