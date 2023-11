Calcio, Jorginho: “Contro la Macedonia dovremo essere concreti”

Un periodo difficile da mettere alle spalle. Non ci sono dubbi che l’italo-brasiliano Jorginho sia stato uno dei protagonisti degli Europei vinti dalla Nazionale italiana di Roberto Mancini nel 2021. Tuttavia, dopo il trionfo a Wembley contro l’Inghilterra, tante sono cambiate: dalla mancata qualificazione ai Mondiali in Qatar all’uscita di scena di Mancini.

Sulla panchina azzurra c’è Luciano Spalletti, che ha deciso di puntare nuovamente su di lui, convinto dall’ottimo avvio di stagione con l’Arsenal. Un ritorno a cinque mesi di distanza dall’ultima volta: “Non ho mai pensato che quella potesse essere la mia ultima esperienza in azzurro ho tanto da dare al mister, ai miei compagni e alla nostra gente. Quello che ho sentito dopo l’Europeo lo voglio risentire, ho ancora tanto da dare alla Nazionale“.

In vista della sfida decisiva contro la Macedonia, la valutazione del centrocampista è la seguente: “Mi aspetto una Macedonia chiusa, compatta, che cercherà di colpirci in contropiede. Dovremo essere organizzati, cercare di attaccare e segnare, ma senza concedere. Abbiamo concesso due tiri in due partite e ci hanno fatto due gol, questo vuol dire che possono farci male alla prima occasione“.

Facendo un confronto tra Mancini e Spalletti è stato sottolineato: “Non mi piace molto fare le comparazioni, ma sono senza dubbio due allenatori con grande esperienza. Parlano entrambi con sincerità ed è importante che la squadra senta questa sincerità, questa chiarezza dal mister”. Detto che in Italia bisogna dare più fiducia ai giovani (“spesso non ci si crede abbastanza”), in questa Nazionale non mancano leader del calibro di Chiellini e Bonucci: “Ogni volta che c’è un cambiamento, che arrivano altri giocatori nuovi, devono crescere. Ci sono giocatori di grande personalità che possono lasciare il loro marchio nella Nazionale facendo tante belle cose: Di Lorenzo, Cristante e Locatelli sono giocatori che stanno venendo fuori con grande personalità“.

Foto: LaPresse