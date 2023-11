Calcio in tv oggi (venerdì 3 novembre): calendario, palinsesto, orari Italia ed estero. Come vedere le partite in streaming

Il calcio in tv non si ferma nemmeno quest’oggi, venerdì 3 novembre. Ad andare in scena infatti, ci saranno diverse interessantissime ed appassionati sfide. Il palinsesto calcistico sarà ricchissimo e pronto a regalare sorprese. E dando un’occhiata, ad attirare l’attenzione c’è sicuramente il ritorno della Serie A con l’undicesimo turno.

Ad aprire le danze di questa giornata ci penseranno il Bologna di Thiago Motta e la Lazio di Maurizio Sarri un una partita che si preannuncia a dir poco scoppiettante. Attenzione però anche alla Serie C e al Girone A. Non mancherà LaLiga, il massimo campionato spagnolo, né tanto meno la Bundesliga. In Ligue 1 francese invece, il PSG accoglierà all’interno del Parco dei Principi il Montpellier e stuzzica non poco Porto-Estoril in Portogallo.

Anche oggi insomma, sarà veramente difficile annoiarsi. Le partite di calcio saranno differenti e soprattutto estremamente varie. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi calcistici in programma oggi, venerdì 3 novembre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO CALCIO IN TV OGGI

Ore 18.30 Frauen-Bundesliga: Duisburg-Lipsia – Diretta streaming su DAZN.

Ore 19.00 Saudi Professional League: Al Shabab-Al Ittihad – Diretta tv su Sportitalia; diretta streaming su App Sportitalia.

Ore 20.30 Bundesliga: Darmstadt-Bochum – Diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su NOW, Sky Go.

Ore 20.45 Serie A: Bologna-Lazio – Diretta tv su Sky Sport 251, Sky Sport Calcio (canale 202); diretta streaming su NOW, Sky Go, DAZN.

Ore 20.45 Serie C, Girone A: Arzignano-Vicenza – Diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su NOW, Sky Go.

Ore 20.45 Serie C, Girone A: Aurora Pro Patria-Lumezzane – Diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su NOW, Sky Go.

Ore 20.45 Serie C, Girone A: Pro Sesto-Renate – Diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su NOW, Sky Go.

Ore 20.45 Serie C, Girone A: Virtus Verona-Trento – Diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su NOW, Sky Go.

Ore 20.45 FA Cup: Barnsley-Horsham – Nessuna copertura tv o streaming.

Ore 20.45 FA Cup: Sheppey United-Walsall – Nessuna copertura tv o streaming.

Ore 21.00 Championship: Leicester-Leeds – Diretta streaming su DAZN.

Ore 21.00 LaLiga: Las Palmas-Atletico Madrid – Diretta streaming su DAZN.

Ore 21.00 Ligue 1: PSG-Montpellier – Diretta tv su Sky Sport Max (canale 205); diretta streaming su NOW, Sky Go.

Ore 21.15 Liga Portugal: Porto-Estroil – Diretta streaming su DAZN

Foto: LaPresse