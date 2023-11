Calcio in tv oggi (sabato 28 ottobre): calendario, palinsesto, orari Italia ed estero. Come vedere le partite in streaming

L’undicesima giornata di Serie A ha preso il via nella giornata di ieri con il match tra Bologna e Lazio; il campionato italiano ci offrirà quest’oggi altre tre partite, tra cui spicca il derby campano tra Salernitana e Napoli allo stadio Arechi, con entrambe le squadre bisognose di punti.

I granata sono all’ultimo posto in classifica e non hanno ancora beneficiato della cura Inzaghi, che sembra orientato a utilizzare il 4-3-3 come modulo di base per risalire la china. Fazio cerca spazio in difesa di fianco a Pirola, occasione per Daniliuc sulla destra con Mazzocchi a sinistra. Dia come faro offensivo.

Azzurri che vogliono rimanere aggrappati al treno Champions League e diradare le nubi delle ultime settimane, con una squadra mai pienamente convincente. Juan Jesus favorito su Ostigard per affiancare Rrahmani, Anguissa spinge per un posto da titolare a centrocampo. In avanti Raspadori con Kvaratskhelia e Politano.

Il match tra Salernitana e Napoli, primo anticipo di sabato 4 novembre alle ore 15.00, verrà trasmesso in diretta streaming su DAZN, che detiene i diritti di tutta la Serie A. Per coloro che sono abbonati in contemporanea alla piattaforma streaming e a Sky Sport, sarà possibile vedere la sfida su Sky Zona DAZN, canale 214.

SERIE A IN TV OGGI, IL PROGRAMMA

4 novembre

15.00 Salernitana-Napoli – diretta tv su Sky Zona DAZN, streaming su DAZN

SALERNITANA-NAPOLI, DOVE VEDERLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Zona DAZN (per i possessori di abbonamento DAZN e Sky Sport)

Diretta streaming: DAZN

Foto: LaPresse