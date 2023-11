Calcio in tv oggi (giovedì 2 novembre): calendario, palinsesto, orari Italia ed estero. Come vedere le partite in streaming

Il calcio in tv non si fermerà nemmeno quest’oggi, giovedì 2 novembre. Anche in data odierna non mancheranno interessantissimi incontri sparsi per il mondo, pronti ad allietare la giornata dei tanti appassionati di questo sport e i tifosi delle formazioni coinvolte nelle varie manifestazioni. E partiamo subito sugli incontri clou: quelli della Coppa Italia 2023/2024.

Si inizierà alle ore 18.00 quando a calcare il terreno di gioco del Mapei Stadium saranno il Sassuolo di Alessio Dionisi e lo Spezia di Massimiliano Alvini. I neroverdi se la vedranno dunque con i liguri nella gara valida per i sedicesimi di finale del torneo: a partire favoriti saranno i padroni di casa ma occhio a Nikolaou e compagni che tenteranno di fare di tutto per sgambettare gli avversari.

ABBONATI A DAZN DA 30,99 € AL MESE. SCONTO PER IL VOUCHER ANNUALE

Sempre in Coppa Italia e nella sfida valida per i sedicesimi di finale, il Torino di Ivan Juric si scontrerà con il Frosinone di Eusebio Di Francesco. In Serie A, quest’anno, le due squadre non si sono affrontate ancora e tra qualche ora daranno un assaggio di quello che sarà il loro confronto in massima serie.

Non mancherà poi la Serie C con Olbia-Pineto, così come l’Eredivisie: l’Ajax, incredibilmente ultimo in classifica, battaglierà nel recupero del terzo turno contro il Volendam. Occhio anche alla Taça de Liga e al campionato brasiliano. Ma ecco di seguito il programma odierno del calcio in tv.

ELENCO CALCIO IN TV OGGI (2 NOVEMBRE)

Giovedì 2 novembre

Ore 18.00 – Sassuolo-Spezia – Coppa Italia sedicesimi di finale – Diretta tv su Italia 1. Diretta streaming su Mediaset Infinity

Ore 18.30 – Olbia-Pineto – Serie C Girone B 8° turno – Diretta tv su Sky Sport 251, Sky Sport Calcio (canale 202). Diretta streaming su NOW, Sky Go

Ore 20.00 – Ajax-Volendam – Eredivisie 3° turno – Diretta streaming su MOLA

Ore 21.00 – Torino-Frosinone – Coppa Italia sedicesimi di finale – Diretta tv su Italia 1. Diretta streaming su Mediaset Infinity

Ore 21.15 – Sporting-Farense – Taça de Liga 2° turno – Diretta streaming su App Sportitalia

Ore 22.00 – Goias-Bragantino – Brasileirao Serie A 31° turno – Diretta streaming su MOLA, App Sportitalia

Foto: LaPresse