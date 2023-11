Calendario Serie A calcio 3-6 novembre: programma prossima giornata, che partite si giocano, programma, orari DAZN e Sky

Manca davvero poco al momento di alzare il sipario sulla undicesima giornata della Serie A 2023-2024. Siamo ai nastri di partenza di un turno che anticiperà la coppe europee e, non ultimo, il terzo break per le nazionali. Non mancheranno big match e sfide assolutamente da non perdere in un turno spalmato su 4 giorni.

Si inizierà venerdì 3 novembre alle ore 20.45 con Bologna-Lazio, con i biancocelesti che non dovranno distrarsi in vista della partita contro il Feyenoord. Sabato 4 novembre quindi altri tre incontri. Si partirà alle ore 15.00 con Salernitana-Napoli, quindi alle ore 18.00 toccherà a Atalanta-Inter, mentre alle ore 20.45 toccherà a Milan-Udinese.

Domenica 5 novembre altri 4 match. Alle ore 12.30 il lunch match sarà Hellas Verona-Monza, quindi alle ore 15.00 si passerà a Cagliari-Genoa, prima che alle ore 18.00 vada in scena Roma-Lecce. Alle ore 20.45, poi, un interessante Fiorentina-Juventus. Lunedì 6 novembre ultimi due posticipi di un turno spalmato su 4 giorni. Alle ore 18.30 in scena Frosinone-Empoli, quindi alle ore 20.45 si chiuderà con Torino-Sassuolo.

ABBONATI A DAZN DA 30,99 € AL MESE. SCONTO PER IL VOUCHER ANNUALE

I match della 11a giornata di Serie A saranno trasmessi in diretta streaming su DAZN. Su Sky Sport tutti i match potranno essere seguiti (previo abbonamento) su ZONA DAZN (canale 214) e, per questo canale, anche in streaming su NOW e SkyGO. Su Sky Sport, inoltre, saranno trasmesse Bologna-Lazio, Milan-Udinese e Hellas Verona-Monza, per cui anche in streaming su NOW e SkyGO.

CALENDARIO UNDICESIMA GIORNATA SERIE A 2023-2024

Venerdì 3 novembre

Ore 20.45 Bologna-Lazio – diretta su DAZN e Sky

Sabato 4 novembre

Ore 15.00 Salernitana-Napoli – diretta su DAZN

Ore 18.00 Atalanta-Inter – diretta su DAZN

Ore 20.45 Milan-Udinese – diretta su DAZN s Sky

Domenica 5 novembre

Ore 12.30 Hellas Verona-Monza – diretta su DAZN e Sky

Ore 15.00 Cagliari-Genoa – diretta su DAZN

Ore 18.00 Roma-Lecce – diretta su DAZN

Ore 20.45 Fiorentina-Juventus – diretta su DAZN

Lunedì 6 novembre

Ore 18.30 Frosinone-Empoli – diretta su DAZN

Ore 20.45 Torino-Sassuolo – diretta su DAZN

PROGRAMMA UNDICESIMA GIORNATA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky tramite ZONA DAZN (214 di sky) previo abbonamento. Bologna-Lazio, Milan-Udinese e Hellas Verona-Monza su Sky.

Diretta streaming: DAZN per tutti i match, NOW e SkyGO per ZONA DAZN, NOW e SkyGO per Bologna-Lazio, Milan-Udinese e Hellas Verona-Monza

Diretta Live: OA Sport

Foto: LaPresse