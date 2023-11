Calcio in tv oggi (domenica 5 novembre): calendario, palinsesto, orari Italia ed estero. Come vedere le partite in streaming

La domenica è il giorno del calcio. E lo si conferma anche in questo 5 novembre, con tutti i massimi campionati europei in campo quest’oggi, con partite a praticamente ogni ora. Occhio ovviamente sulla Serie A: quattro le partite in programma per l’undicesima giornata, con il match tra Fiorentina e Juventus a fare da piatto forte di serata, oltre a tanta serie B e serie C.

In Inghilterra gli occhi sono per il Liverpool, in lotta per le posizioni di testa di Premier, che andrà in casa del neopromosso Luton Town. In Spagna il Real Madrid di Carlo Ancelotti accoglierà il Rayo Vallecano alle 21.00, mentre in Francia sarà scontro ad alta quota tra Nizza e Rennes.

CALCIO IN TV OGGI 5 NOVEMBRE

12.30 Verona-Monza – Serie A – diretta tv su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213), Sky Sport 251), streaming su NOW, SkyGo e DAZN

13.00 Lione-Metz – Ligue 1 – diretta tv su Sky Sport Uno (201), streaming su NOW e SkyGo

14.00 Alaves-Almeria – Liga spagnola – diretta streaming su DAZN

14.00 Carrarese-Pescara – Serie C – diretta tv su Sky Sport 252, streaming su NOW e SkyGo

14.00 Olbia-Lucchese – Serie C – diretta tv su Sky Sport 255, streaming su NOW e SkyGo

14.00 Entella-Torres – Serie C – diretta tv su Sky Sport 254, streaming su NOW e SkyGo

14.00 Potenza-Catania – Serie C – diretta tv su Sky Sport 234, streaming su NOW e SkyGo

15.00 Cagliari-Genoa – Serie A – diretta tv su Sky Zona DAZN (214, per possessori abbonamento Sky Sport e DAZN in contemporanea), streaming su DAZN

15.00 Nottingham Forest-Aston Villa – Premier League – diretta tv su Sky Sport Max (205), streaming su NOW e SkyGo

15.30 Wolfsburg-Werder Brema – Bundesliga – diretta tv su Sky Sport 256, streaming su NOW e SkyGo

16.15 Valencia-Granada – Liga spagnola – diretta streaming su DAZN

16.15 Cremonese-Spezia – Serie B – diretta tv su Sky Sport 251, streaming su NOW, SkyGo e DAZN

16.15 Parma-Sudtirol – Serie B – diretta tv su Sky Sport 252, streaming su NOW, SkyGo e DAZN

16.15 Reggiana-Lecco – Serie B – diretta tv su Sky Sport 253, streaming su NOW, SkyGo e DAZN

16.15 Mantova-Pergolettese – Serie C – diretta tv su Sky Sport 254, streaming su NOW e SkyGo

16.15 Pontedera-Juventus NextGen – Serie C – diretta tv su Sky Sport 255, streaming su NOW e SkyGo

16.45 Ajax-Heerenven – Eredivisie – diretta streaming su MOLA Tv

17.30 Luton Town-Liverpool – Premier League – diretta tv su Sky Sport Max (205), streaming su NOW e SkyGo

17.30 Heidenheim-Stoccarda – Bundesliga – diretta tv su Sky Sport 257, streaming su NOW e SkyGo

18.00 Roma-Lecce – Serie A – diretta tv su Sky Zona DAZN (214, per possessori abbonamento Sky Sport e DAZN in contemporanea), streaming su DAZN

18.30 Villarreal-Athletic Bilbao – Liga spagnola – diretta streaming su DAZN

18.30 Gubbio-Cesena – Serie C – diretta tv su Sky Sport 253, streaming su NOW e SkyGo

18.30 Vis Pesaro-Arezzo – Serie C – diretta tv su Sky Sport 254, streaming su NOW e SkyGo

18.30 Giugliano-Brindisi – Serie C – diretta tv su Sky Sport 255, streaming su NOW e SkyGo

18.30 Messina-Benevento – Serie C – diretta tv su Sky Sport 251, streaming su NOW e SkyGo

18.30 Taranto-Juve Stabia – Serie C – diretta tv su Sky Sport 252, streaming su NOW e SkyGo

20.45 Fiorentina-Juventus – Serie A – diretta tv su Sky Zona DAZN (214, per possessori abbonamento Sky Sport e DAZN in contemporanea), streaming su DAZN

20.45 Nizza-Rennes – Ligue 1 – diretta tv su Sky Sport Arena (204), streaming su NOW e SkyGo

20.45 Atalanta U23-Fiorenzuola – Serie C – diretta tv su Sky Sport 252, streaming su NOW e SkyGo

20.45 Ancona-Perugia – Serie C – diretta tv su Sky Sport 251, streaming su NOW e SkyGo

20.45 Casertana-Turris – Serie C – diretta tv su Sky Sport Calcio (202), streaming su NOW e SkyGo

21.00 Real Madrid-Rayo Vallecano – Liga spagnola – diretta streaming su DAZN

21.30 Sporting Lisbona-Estrela Amadora – Liga Portugal – diretta streaming su DAZN

Foto: LaPresse