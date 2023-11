Calcio femminile, vittorie di misura per Fiorentina e Sampdoria nella 6^ giornata di Serie A

Si sono disputate quest’oggi le prime due partite della sesta giornata della Serie A di calcio femminile 2023/2024. Alle ore 12:30 c’è stata la sfida tra Pomigliano e Sampdoria, mentre alle ore 15:00 è andato in scena l’interessante match tra Como e Inter. Andiamo a vedere tutto quello che è successo.

Nel primo incontro di giornata la Sampdoria ha vinto sul campo di Pomigliano per 1-0. Allo stadio Amerigo Liguori è stata decisiva la rete di Taty all’82’, dopo che la squadra di casa è rimasta in 10 al 50′ per l’espulsione (per doppia ammonizione) di Gaia Apicella. Grazie a questa affermazione, la seconda della stagione in Serie A, le blucerchiate sono salite in settima posizione con 6 punti.

Nell’altro incontro odierno la Fiorentina ha battuto in extremis il Milan per 1-0. Al Viola Park, l’equilibrio ha retto infatti fino al 92′, momento in cui Milica Mijatovic ha trovato la rete della vittoria su assist di Kaja Erzen. In virtù di questo successo, la Fiorentina si è presa, in attesa di capire cosa faranno domani l’Inter e Como (queste due squadre si sfideranno alle 18:00), il terzo posto in solitaria con 13 punti, allungando a +6 sul Milan, che dopo questa sconfitta è rimasto sesto a quota 7.

CLASSIFICA SERIE A FEMMINILE 2023/2024

1. Roma 15 *

2. Juventus 15 *

3. Fiorentina 13

4. Inter 10 *

5. Como 10 *

6. Milan 7

7. Sampdoria 6

8. Sassuolo 1 *

9. Pomigliano 1

10. Napoli 0 *

*Una partita in meno

Photo LiveMedia/Claudio Grassi