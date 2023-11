Calcio femminile, l’Italia fa visita alla Spagna in Nations League: le ragazze di Soncin vogliono stupire

Domani, alle 21.30, la Nazionale italiana di calcio femminile sarà impegnata nel penultimo incontro della fase a gironi di Nations League. Le azzurre affronteranno le campionesse del mondo della Spagna allo stadio Pasarón di Pontevedra. Una partita chiaramente complicata, considerando la forza delle avversarie e la situazione di classifica nel raggruppamento.

Le Furie Rosse primeggiano a punteggio pieno, dopo il perentorio 7-1 rifilato alla Svizzera (diciassettesimo successo su diciannove incontri disputati nel 2023). In caso di vittoria, le ragazze allenate da Montse Tomé si qualificherebbero con un turno d’anticipo per la fase finale di questa competizione che metterà in palio i pass per le Olimpiadi di Parigi 2024.

La selezione guidata da Andrea Soncin, dopo l’ottima prestazione in Svezia (1-1), con le nostre portacolori raggiunte dalle scandinave negli ultimi scampoli del match, vogliono dar seguito ai miglioramenti messi in mostra nella sfida citata, sperando che le rosso-crociate possano giocare un brutto scherzo alle svedesi nella lotta per il secondo posto del gruppo.

Nell’elenco delle convocate si registrano i ritorni di Francesca Durante ed Emma Severini, assenti dal Mondiale. Oltre a quelli di Chiara Beccari, Martina Piemonte e Annamaria Serturini, che non avevano potuto rispondere alla convocazione di ottobre per infortunio. Sofia Cantore e Michela Catena sono rientrate al club per un problema muscolare, mentre Barbara Bonansea e Cristiana Girelli non sono a disposizione per via di una lesione all’adduttore e una distorsione alla caviglia.

Il tecnico nostrano si affiderà alla visione di gioco di Manuela Giugliano in mezzo al campo, supportata dal dinamismo e dai tempi di inserimento di Aurora Galli, Giada Greggi e Arianna Caruso. Nel settore offensivo, Agnese Bonfantini, Valentina Giacinti e Martina Piemonte potrebbero essere chiamate in causa, mentre la retroguardia sarà guidata da Elena Linari.

Ci si troverà al cospetto di una squadra che fa del possesso palla un suo credo, avendo grandi capacità nello stretto. La Spagna non avrà a sua disposizione la stella Alexia Putellas per un infortunio, ma il roster iberico è talmente qualitativo che anche una defezione del genere può essere assorbita.

Foto: LiveMedia/Cinzia Camela