Calcio femminile, le migliori italiane dell’ottava giornata di Serie A. Caruso abbonata a gol ed assist, Giacobbo e Bartoli sugli scudi

È terminata ieri l’ottava giornata della Serie A 2023-2024 di calcio femminile. Nel weekend appena passato si sono disputate cinque partite e sono arrivati i successi di Roma, Juventus, Fiorentina e Pomigliano ed il pareggio tra Milan e Sampdoria. Lo spettacolo ovviamente non è mancato e come sempre abbiamo visto all’opera tante ragazze italiane. Andiamo quindi a scoprire le migliori tre azzurre (non in ordine) di questa settima giornata.

Arianna Caruso (Juventus): come era successo nella settima giornata contro il Como, anche nell’ottavo turno la numero 21 bianconera ha realizzato un gol e un assist, aiutando in modo sostanzioso la Vecchia Signora nella netta vittoria (5-0) contro l’Inter. Ora sarà importante proseguire su questa strada.

Giulia Giacobbo (Napoli): la sua squadra ha perso anche contro il Pomigliano (in extremis per 2-1) e ha dunque subito la settima sconfitta consecutiva in altrettante partite in campionato, ma la magnifica rete da fuori area della classe 2003 non è di certo passata inosservata. Un fascio di luce nel buio più totale: serviranno altre giocate così per poter sperare in una salvezza che in questo momento sembra irraggiungibile.

Elisa Bartoli (Roma): suo l’assist per il gol dell’1-0 di Giugliano, ma oltre a questo c’è stato di più, tra cui anche i ben 25 passaggi effettuati sulla tre quarti avversaria (record tra tutti i difensori scesi in campo in questa giornata). Un dato, quest’ultimo, che conferma quanto la classe 1991 sia una giocatrice di grande livello anche in zona offensiva.

Photo LiveMedia/Andrea Marangon