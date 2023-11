Pallanuoto femminile, le migliori italiane dell’ottava giornata di A1. Bianconi ancora dominante

Si è conclusa anche l’ottava giornata del campionato di Serie A1 di pallanuoto femminile. Andiamo a scoprire nel dettaglio le migliori azzurre in acqua nei sei match giocati.

MIGLIORI ITALIANE OTTAVA GIORNATA SERIE A1 PALLANUOTO

Roberta Bianconi: ancora una volta in questa classifica. L’età passa, ma lei resta decisiva in tutti i frangenti: Rapallo che vince e resta in orbita grazie alle cinque reti dell’attaccante del Setterosa.

Chiara Ranalli: SIS Roma che domina contro il Cosenza, l’attaccante si scatena e sigla cinque delle diciotto reti delle capitoline.

Bianca Romanò: l’attaccante del Como Nuoto si esalta in trasferta a Genova e trova una performance tra 4 reti, proprio lo scarto che c’è a fine partita tra le lombarde e le liguri.

Emma De March: classe 2005, già nell’orbita del Setterosa, si mette in mostra con una prestazione sontuosa contro L’Ekipe Orizzonte Catania. Il suo Trieste trova il colpaccio anche grazie ad una doppietta fondamentale arrivata nel terzo quarto.

Photo LiveMedia/Roberto Bettacchi