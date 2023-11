Calcio femminile, le migliori italiane della settima giornata di Serie A: Caruso e Di Guglielmo sugli scudi, bene la 19enne Beccari

È terminata ieri fa la settima giornata della Serie A 2023-2024 di calcio femminile. Nel weekend appena passato si sono disputate cinque partite e sono arrivati i successi di Roma, Juventus, Fiorentina e Inter e il pareggio tra Milan e Sassuolo. Lo spettacolo ovviamente non è mancato e come sempre abbiamo visto all’opera tante ragazze italiane. Andiamo quindi a scoprire le migliori tre azzurre (non in ordine) di questa settima giornata.

Arianna Caruso (Juventus): un gol e un assist per la numero 21 bianconera, che ha così aiutato nel migliore dei modi la propria squadra nella bella vittoria per 3-0 contro il Como. Considerando tutte le competizioni, quella di ieri è stata la 50ma rete: un numero che certifica la grande qualità di questa giocatrice.

Lucia Di Guglielmo (Roma): prima di sabato non segnava in campionato da 567 giorni, poi è arrivata una doppietta di spessore nel largo successo per 6-0 contro il Napoli. Una prestazione da incorniciare per il terzino classe 1997, che ora potrà sfruttare il momento positivo per crescere ulteriormente.

Chiara Beccari (Sassuolo): l’attaccante 19enne è risultata decisiva nel pareggio delle sue compagne contro il Milan, segnando la rete del definitivo 1-1 con un bel colpo di testa. Per l’ex giocatrice del Como si è trattato del primo gol con la maglia neroverde: la speranza del Sassuolo è che sia stato il primo di tanti.

Photo LiveMedia/Nderim Kaceli