Calcio femminile: la Roma sconfigge la Juventus nella 6^ giornata di Serie A, impresa Como contro l’Inter

Si è conclusa la sesta giornata della Serie A femminile 2023-2024. Dopo le due sfide di ieri (Pomigliano-Sampdoria 0-1 e Fiorentina-Milan 1-0), quest’oggi si sono disputate le ultime tre partite di questo turno, tra cui l’attesissimo big match tra Juventus e Roma. Andiamo a vedere tutto quello che è successo.

La Roma si impone in casa della Juventus per 3-1 e rimane da sola in vetta a punteggio pieno (18 punti), allungando proprio di 3 punti sulle bianconere (15). Nell’incontro allo stadio comunale Vittorio Pozzo Lamarmore la squadra ospite parte meglio e trova il gol del vantaggio al 27′ con un colpo di testa di Manuela Giugliano. Dopo la rete subita, la Juventus prova a reagire, andando anche per due volte vicina al pareggio prima dell’intervallo, ma poi a inizio secondo tempo arriva una grande mazzata con i gol giallorossi di Emilie Haavi e Evelyne Viens tra il 50′ e il 57′ (0-3). Nonostante l’ampio svantaggio, le bianconere non si arrendono e trovano l’1-3 al 60′ con un tiro di piatto da centro area di Julia Grosso, ma poi la Roma non concede più niente e si arriva dunque fino al triplice fischio senza altri gol.

Il Sassuolo vince sul campo del Napoli per 1-0 e conquista il primo successo stagionale in Serie A, salendo a quota 4 punti in classifica (quarta posizione in solitaria, a +3 dalla nona piazza occupata attualmente da Pomigliano). A decidere il match è la subentrata Manuela Sciabica (classe 2006), brava a trovare la rete della vittoria al 70′ con un bel sinistro sotto la traversa.

Nell’ultimo match di giornata arriva l’impresa del Como, che sconfigge in casa l’Inter per 2-1 e conferma dunque di essere la squadra rivelazione di questa stagione. Dopo il botta e risposta di Miriam Picchi (6′) e Agnese Bonfantini (45′), ci pensa Oana Sevenius a regalare il successo (addirittura il quarto stagionale) alle compagne al 70′ con un bel diagonale al termine di un ottimo contropiede. Grazie a questo successo, la squadra di Marco Bruzzano raggiunge incredibilmente la Fiorentina a 13 punti e stacca dunque l’Inter, che rimane fermo a 10.

CLASSIFICA SERIE A FEMMINILE 2023/2024

1. Roma 18

2. Juventus 15

3. Fiorentina 13

4. Como 13

5. Inter 10

6. Milan 7

7. Sampdoria 6

8. Sassuolo 4

9. Pomigliano 1

10. Napoli 0

Foto: LiveMedia/Domenico Cippitelli