Calcio a 5: negli anticipi della settima giornata successi per L84, Genzano e Feldi Eboli

La settima giornata della stagione regolare della Serie A di calcio a 5 2023-2024 si è ufficialmente aperta con tre anticipi in agenda, ecco come sono andate le cose in questo venerdì 10 novembre.

La L84, con il punteggio di 4-3 è riuscita in casa ad avere la meglio sulla Meta Catania in un match ricco di gol ed emozioni deciso, nel secondo tempo, dalla zampata di Fortini, dopo che i siciliani erano riusciti a recuperare la contesa rimontando da 3-1 a 3-3.

Successo di misura anche per il Genzano, capace di piegare 2-1 l’Active Network, in rimonta e nel finale. Ospiti in vantaggio con Lamedica, ripresi nel secondo tempo dal pareggio di Caruso e dal gol vittoria, all’ultimo minuto, di Fantecele.

Infine l’1-3 della Feldi Eboli in casa del Sandro Abate in uno dei derby campani del campionato. Nella prima frazione botta e risposta sull’asse Patias-Avellino, poi nella ripresa ancora Patias per gli scudettati e Marinovic a chiudere i conti.

Domani si torna in campo per la seconda parte del programma: Ciampino-Italservice Pesaro, Verona-Olimpus Roma, Cosenza-Mantova, Fortitudo Pomezia-Came Treviso. Domenica poi, il posticipo Sala Consilina-Napoli.

Foto: Divisione Calcio a 5