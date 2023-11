Boxe, Etinosa Oliha si conferma Campione del Mondo IBO. L’italiano giganteggia tra i pesi medi

Etinosa Oliha si è confermato Campione del Mondo IBO dei pesi medi. Il pugile italiano ha difeso la cintura iridata della sigla meno rinomata (WBO, IBF, WBC, WBA sono più prestigiose) sconfiggendo lo svizzero Faton Vukshinaj sul ring di Rietberg (Germania). L’allievo di Davide Greguoldo, figlio di immigrati nigeriani nato a Torino e trasferitosi ad Asti quando aveva cinque anni, si è imposto ai punti con verdetto unanime (118-110, 117-111, 117-111). Il ribattezzato El Chapo ha prolungato la propria imbattibilità, infilando la 19ma vittoria in altrettanti incontri disputati da professionista e infliggendo al rinominato El Vulcano la prima battuta d’arresto della carriera.

Etinosa Oliha ha sfruttato al meglio il suo maggiore allungo, sfoggiando un meraviglioso jab e un gancio destro estremamente efficace con cui è entrato frequentemente nella guardia dell’avversario. Proprio con il gancio destro il 25enne è andato vicinissimo al colpo del ko nel corso del sesto round, ma l’elvetico si è salvato anche se non è mai riuscito a impostare un incontro sulla corta distanza come aveva in mente per sfruttare la pesantezza del suo pugno.

Etinosa Oliha si è così confermato Campione del Mondo IBO dopo essere salito sul trono lo scorso 1° luglio battendo il cileno Julio Alamos a Wuppertal e ora spera di salire ulteriormente in quota, magari meritandosi la chance di combattere per una cintura più prestigiosa. Sarà probabilmente necessaria un’altra difesa dell’IBO oppure la “semifinale” di una sigla più rilevante prima di arrivare all’appuntamento di lusso.

Foto: FPI