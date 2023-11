Karate, Serie A 2023: l’Italia del kata maschile conquista la seconda posizione a Matosinhos

Cala il sipario sull’ultima Serie A di Karate, andata in scena questa settimana sul tatami portoghese di Matosinhos. Buono il bottino della Nazionale italiana che, nel giorno riservato alle Finali, ha conquistato una medaglia d’argento e tre medaglie di bronzo.

La seconda posizione è stata conquistata nella specialità del Kata grazie a Federico Arnone, Pietro Binotto e Cristian Villano, i quali sono dovuti arrendere soltanto al cospetto della competitiva compagine giapponese con il risultato di 41.9 contro 39.5.

Rimanendo nel Kata terzo posto per Alessio Ghinami, bravo a imporsi sul nipponico Motojima per 42.4 a 42.2, la squadra maschile composta da Guido Polsinelli, Vincenzo Pappalardo e Samuele Moscatelli si è poi accomodata sul gradino più basso del podio regolando il team francese per 41.9 a 41.7.

Nel kumite invece Danilo Greco ha vinto la finalina nella categoria 60 kg, trionfando sul giapponese Yatoji. Niente da fare invece per Asia Pergolesi che nella finale per il bronzo ha ceduto il passo all’ucraina Yuliia Rusu. Settima posizione infine per Samuele Rufini, Matteo Magagna, Joseph Rossi, Andrea Ortenzi, Michael Ghislandi oltre che per la squadra femminile di Kata composta da Rifugio, Colasante e Cald.

Foto: FIJKALM