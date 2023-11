BJK Cup, Italia-Francia 2-0: capolavoro di Jasmine Paolini! Batte la quotata Garcia e regala la vittoria alle azzurre!

Jasmine Paolini porta a casa il punto del 2-0 e regala all’Italia la vittoria contro la Francia nel primo confronto delle Finals di Billie Jean King Cup 2023. Ripetuto il colpo di mano di Zhengzhou: la toscana batte per la seconda volta in poche settimane Caroline Garcia, stavolta per 7-6(6) 5-7 6-4. Ora le azzurre possono dipendere semplicemente da loro stesse: domani, contro la Germania, ci sarà addirittura la chance di arrivare in semifinale vincendo il girone.

Il canovaccio di Zhengzhou, per certi versi, si ripete in quel di Siviglia: tanta lotta fin dai primi punti, dai primi game. Garcia tiene con difficoltà nel terzo, ma in linea generale riesce, soprattutto col servizio, a tenere una linea di sicurezza. Meno incisiva con la prima Paolini, ma è anche vero che, quando la mette, di fatto è un punto assicurato o quasi. Il solo vero momento di preoccupazione lo offre la transalpina, perché sul primo punto del quinto gioco ricade male sulla caviglia destra dopo il servizio e deve ricorrere a una fasciatura con medical time out. A parte questo, però, nulla di significativo accade realmente, per quanto Jasmine riesca a trovare occasionalmente numeri importanti come la demivolée del 4-4 a due mani. Nel tie-break la transalpina va via fin sul 4-1, poi regala di tutto, una serie inenarrabile di errori: Paolini è lì, pronta a prendersi tutto tenendo lo scambio e alla fine viene premiata dall’8-6.

Il secondo set vede Garcia prendere in mano la propria situazione: entrambi i colpi funzionano e, nel terzo game, il break stavolta arriva. Gli ace continuano a piovere per la numero 1 di Francia, che ha abbandonato da poche settimane la top ten, ma rimane pur sempre una di quelle che nessuna vorrebbe incontrare quando in giornata. Questa, però, non è una di quelle, e così, sul 5-4, quando serve per chiudere il parziale, finisce per non farlo. Stavolta, però, è Paolini a darle tanto fastidio, annullando due set point (il secondo con un dritto che finirà nelle highlights): al resto pensa Garcia con un dritto fuori e un doppio fallo. A proposito di dritto, è l’italiana a perderlo nel gioco successivo, restituendo il favore. Stavolta c’è poco da fare: 7-5 e terzo parziale.

La lotta ormai diventa senza esclusione di colpi, ovviamente leciti. Qualche difficoltà in più al servizio per l’azzurra, che deve costantemente tenere alta l’attenzione contro le occasionali bordate di Garcia in risposta. Ed arriva a 30 il break di Garcia sul 2-2, il che sembrerebbe lanciarla verso la vittoria. Ma, sul 4-2, arriva un altro blackout, stavolta definitivo. Un po’ le risposte che iniziano a essere propositive di Paolini, un po’ i continui errori da parte della francese, e da 4-2 per lei si risale sul 4-4, poi sul 5-4 per l’italiana e poi ancora, con un game che mostra perfettamente le due facce delle giocatrici nella giornata odierna, 6-4. In breve, Jasmine il match se lo prende con un ultimo break a zero.

Se i numeri sono simili per prime in campo (69%-65% Paolini) e punti vinti (70%-74% Garcia), è pur vero che il conto vincenti-errori gratuiti risulta quantomeno fragoroso: per l’italiana 12-19, per la francese 27-46. Due stili, due idee, una vincitrice. Jasmine Paolini.

Foto: LaPresse