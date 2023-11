BJK Cup 2023, Tathiana Garbin: “Orgogliosa delle mie ragazze, ora massima concentrazione contro la Germania”

Una grande Italia nel primo incontro del Gruppo D delle Billie Jean King Cup by Gainbridge Finals, di scena all’Estadio de la Cartuja di Siviglia. Sul veloce indoor spagnolo, le azzurre capitanate da Tathiana Garbin si sono imposte contro la Francia sullo score di 2-1.

Nel primo singolare Martina Trevisan, n.43 WTA, ha sconfitto in rimonta per 2-6 6-2 6-2, in due ore e 12 minuti di partita, Alizé Cornet, n.118 del ranking. A seguire il tutto è stato suggellato da una grande Jasmine Paolini, n.30 WTA, a segno per 7-6 (6) 5-7 6-4, al termine di un incontro molto lottato e durato 2 ore e 39 minuti, contro Caroline Garcia, n.20 WTA.

Le transalpine con la coppia Mladenovic/Garcia sono riuscite a conquistare il punto contro Trevisan/Cocciaretto, senza però cambiare l’esito della sfida. “Sapevamo che era importantissimo vincere i due singolari e ci siamo riuscite. Nel doppio le francesi hanno una caratura altissima ma sono davvero felice per come hanno tenuto il campo e lottato Martina ed Elisabetta“, il commento a caldo di Garbin ai microfoni di Supertennis.

“Ora ci aspetta la Germania e dobbiamo restare concentrate. Sono davvero orgogliosa di queste ragazze meravigliose: contro la Francia non eravamo favorite ma loro hanno dimostrato che si può vincere anche se la partita si mette male: basta crederci e non smettere mai di lottare fino all’ultimo. Come hanno fatto“, ha aggiunto la capitana non giocatrice. Domani, infatti, ci sarà il match contro le tedesche e una vittoria vorrebbe dire pass per le semifinali.

Foto: LaPresse