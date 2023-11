BJK Cup 2023, Martina Trevisan esulta: “Siamo una squadra, dentro e fuori dal campo”

Seconda vittoria in due giorni per Martina Trevisan. Un primo set sofferto, ma poi viene fuori alla distanza l’azzurra che nel primo match del secondo incontro della Billie Jean King Cup porta a casa il punto per l’Italia contro la Germania battendo Eva Lys 7-6 6-1.

Le dichiarazioni sul match dell’azzurra: “Primo set veramente tanto lottato e molto difficile perché comunque lei è una giocatrice che gioca tutto d’attacco, lungolinea, atipica. Ti prende il ritmo giocando bene, ti prende il tempo. Ho cercato di variare il ritmo del gioco. Primo set lottatissimo, ero sotto 5-3 con il servizio che non funzionava per un po’ di tensione e per le luci. Sono stata brava a portarlo a casa ed il mio tennis è cambiato, sono stata più sciolta, più brillante, il servizio è migliorato. Sono contenta di aver portato il punto all’Italia anche oggi”.

Una delle veterane della squadra azzurra: “Sono sempre contenta di giocare per l’Italia e soprattutto stare insieme alle altre. Voi non ci vedete, ma fuori dal campo ci divertiamo tanto. Siamo una squadra sia fuori che dentro il campo e questo è molto importante. Sono felicissima di essere qui e gioco con gran piacere”.

Attesa per il match di Paolini: “Jasmine è pronta, ogni punto è importante quanto l’altro”.

