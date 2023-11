Jasmine Paolini porta l’Italia in semifinale di Billie Jean King Cup dopo 9 anni! Friedsam travolta

Jasmine Paolini, per la seconda volta in due giorni, porta all’Italia il punto decisivo nei gironi di Billie Jean King Cup 2023. Di più: la toscana, battendo la tedesca Anna-Lena Friedsam per 6-3 6-2, trascina il team azzurro in semifinale, dove non arrivava dal 2014 (con ben altra formula rispetto all’attuale) e che raggiunge per l’undicesima volta nella propria storia, con tutte le occasioni verificatesi dal 1999 in poi.

Fin dai primi game l’azzardata scelta di Rainer Schuettler di schierare la ventinovenne di Neuwied non paga: già in difficoltà nel secondo gioco, il primo al servizio, nel quarto perde la battuta con un paio di errori evitabili. Paolini ringrazia e, senza dover fare troppo sforzo, riesce a comandare il ritmo dell’incontro: già sul 5-2 ci sono due set point, che però Friedsam annulla. Poco male: il dritto continua a funzionare e il servizio seguita a essere costante: due fattori per il 6-3.

Per la toscana anche il secondo parziale inizia sotto un ottimo segno: il livello superiore oggi ce l’ha lei e non manca di farlo vedere. Il primo break arriva con tanto rovescio, che poi è sostanzialmente lo stesso colpo che salva l’azzurra dal recupero immediato. Un doppio fallo di Friedsam manda Paolini sul 3-0, e a quel punto di dubbi ce ne sono relativamente pochi. Unico momento di timore per Jasmine quello che arriva sul 4-1, che rimane in ogni caso un game ai vantaggi e nulla più. Il 6-2 significa semifinale per l’Italia dopo un’ora e 16 minuti.

22-15 contro 8-26 il conto vincenti-errori gratuiti per l’italiana e la tedesca, ma è un altro il vero dato in grado di fare la differenza. Al netto di un 69%-64% di prime in campo, infatti, per Paolini conta un notevolissimo 86% di punti vinti con la prima, 31/36. Adesso l’Italia aspetta la vincente del girone B, quello che ricomprende Kazakistan, Australia e Slovenia.

Foto: LaPresse