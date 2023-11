ATP Finals 2023: l’analisi del girone di Jannik Sinner. Spauracchio Djokovic, Rune e Tsitsipas in ripresa

Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas ed Holger Rune, saranno questi i primi avversari di Jannik Sinner nel girone verde delle ATP Finals. Questo è il verdetto del sorteggio che è stato appena effettuato a Torino e che ha messo l’altoatesino di fronte al campione serbo e a due giocatori con i quali non ha uno storico positivo. Una strada dunque assolutamente non in discesa verso la semifinale, ma è pur vero che si tratta del torneo con i migliori otto giocatori della stagione di semplice c’è davvero poco o nulla.

Sicuramente la presenza di Novak Djokovic è un fattore importante e sulla quale pesa molto il giudizio sul sorteggio. Il serbo è chiaramente il favorito principale del gruppo verde e ha dunque sembra aver già prenotato uno dei due posti che qualificano per la semifinale. Il serbo va a caccia della settima affermazione alle ATP Finals, per quello che sarebbe l’ennesimo record della sua carriera, ma certamente l’eventuale scontro con Sinner (che si spera possa ripetere anche in un’ipotetica finale) desta dubito grande curiosità vista l’ascesa negli ultimi mesi dell’azzurro.

Djokovic è avanti per 3-0 nei precedenti con Jannik ed anche gli altri due sfidanti, Tsitsipas e Rune sono in vantaggio negli scontri diretti con l’altoatesino. Entrambi, però, sembrano essere un gradino sotto al momento rispetto a Djokovic e Sinner, visto che arrivano a Torino con molte incognite dopo una stagione decisamente altalenante. Le ATP Finals possono essere il riscatto sia per il greco sia per il danese.

Tsitsipas è l’avversario con cui Sinner ha giocato più volte in questo girone, visto che sono ben sette le sfide tra di loro e che vedono cinque vittorie dell’ellenico. In questo 2023 si sono affrontati ad inizio anno prima agli Australian Open (successo in cinque set di Tsitsipas dopo la rimonta da 0-2 dell’azzurro) e poi a Rotterdam (perentorio 6-4 6-3 per Jannik). Dopo mesi davvero negativi il greco sembra essere leggermente in ripresa come dimostrano comunque le semifinali di Vienna e Parigi-Bercy. Il suo gioco ha spesso messo in difficoltà l’azzurro e dunque è assolutamente una partita da non sottovalutare.

Holger Rune può essere la mina vagante di queste Finals. La nuova cura tecnica di Boris Becker sembra cominciare a dare i suoi frutti e il danese si è fermato a Parigi-Bercy solo per mano di Novak Djokovic, al termine comunque di una bellissima battaglia. Sinner, inoltre, non ha mai battuto il danese, perdendoci quest’anno nella rocambolesca semifinale di Montecarlo. Sicuramente il match con Rune potrà scaldare anche il pubblico italiano, visto il carattere fumantino del danese e dovrà essere bravo Jannik a incanalare le giuste sensazioni, anche mentali, per portare a casa la vittoria.

Fondamentale sarà anche il calendario delle partite e soprattutto capire quando ci sarà lo scontro con Djokovic. Sinner comunque arriva a Torino in una forma smagliante e probabilmente con il ruolo di secondo favorito dietro il serbo, viste anche le recenti vittorie contro Medvedev ed Alcaraz. Da Pechino a Vienna ed ora Torino, con il trionfo alle ATP Finals che certificherebbero la grandezza del nativo di San Candido.

Foto: LiveMedia/Jean Catuffe/DPPI – LivePhotoSport.it