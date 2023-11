BJK Cup 2023, Italia-Francia: le scelte dei capitani. Trevisan-Cornet in apertura, a seguire Paolini-Garcia

L’attesa è ormai finita ed i capitani di Italia e Francia hanno dovuto comunicare ufficialmente le scelte delle giocatrici impegnate nei singolari in questa prima sfida del gruppo D alle Finali di BJK Cup 2023. Sul campo indoor in cemento dell’Estadio la Cartuja di Siviglia, il match inaugurale (previsto poco dopo le ore 10.00) vedrà contrapporsi Martina Trevisan e Alizè Cornet.

Tathiana Garbin ha optato dunque per la trentenne toscana nel ruolo di singolarista n.2, mentre Julien Benneteau ha puntato sull’esperienza e l’agonismo della 33enne nativa di Nizza attualmente fuori dalla top100 del ranking mondiale. Un confronto tutto sommato aperto, anche se la superficie ed i precedenti (3-0) sorridono sulla carta alla transalpina.

Nessuna sorpresa invece per quanto riguarda il secondo singolare, in cui sono state selezionate le n.1 delle rispettive compagini Jasmine Paolini e Caroline Garcia. La vincitrice delle WTA Finals 2022 è avanti 4-1 negli scontri diretti, ma ha perso il più recente a Zhengzhou per 3-6 6-4 7-5. Per il doppio al momento le coppie designate sono Trevisan con Elisabetta Cocciaretto e Garcia con Kristina Mladenovic.

Questi nomi potranno però essere modificati al termine del secondo singolare di giornata, di conseguenza le scelte non sono definitive. Il duo francese, capace di conquistare due titoli Slam nella specialità, dovrebbe essere confermato, mentre in casa Italia non sono escluse dei cambiamenti in extremis anche in base al punteggio maturato dopo i due match in singolo.

Foto: Lapresse