Biliardo, Italia padrona ai Mondiali! Daniela Romiti e la squadra maschile trionfano con i 5 birilli

Daniela Romiti si è laureata Campionessa del Mondo di stecca 5 birilli, trionfando nella prima rassegna iridata di biliardo riservata al settore femminile. L’azzurra è salita sul gradino più alto del podio battendo Maria Cristina Pulcini in finale con il punteggio di 3-1, completando il Grande Slam dopo aver già conquistato la medaglia d’oro agli Europei e nel campionato nazionale. Per Pulcini è arrivato l’argento dopo il bronzo in campo continentale.

La festa italiana ad Hal in Tirol (Austria) è stata completata da Lucia Biondolillo, salita sul terzo gradino del podio insieme alla danese Charlotte Koefoed. In precedenza la squadra maschile composta da Michelangelo Aniello, Andrea Quarta, Paolo Marcolin, Matteo Gualemi e Achille Mignolo si era imposta battendo l’Uruguay per 4-1 e confermandosi sul trono mondiale.

Foto: Federbiliardo