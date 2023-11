Biathlon, startlist single mixed relay Oestersund 2023: orari, programma, tv, streaming, italiani in gara

La Coppa del Mondo 2023-2024 di biathlon si aprirà con la staffetta single mixed a Oestersund (Svezia). La gara a coppie miste (un uomo e una donna per Nazione) andrà in scena sabato 25 novembre (ore 12.30) e si preannuncia altamente spettacolare. L’Italia proverà a essere protagonista con Lukas Hofer e Rebecca Passler.

I favoriti della vigilia saranno la Norvegia (Sturla Holm Laegreid e Juni Arnekleiv), la Svezia con Sebastian Samuelsson e Hanna Oeberg, la Francia (Fabien Claude e Julia Simon), ma attenzione anche alla Svizzera (Niklas Hartweg e Amy Baserga) e all’Austria (Simon Eder e Lisa Theresa Hauser). L’Ucraina punta su Artem Tyshchenko e Anastasiya Merkushyna, la Germania con Philipp Nawrath e Hanna Kebinger.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming, la startlist della staffetta single mixed di Oestersund, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di biathlon. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Eurosport 1; in diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, IBU Live Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO BIATHLON

Sabato 25 novembre

Ore 12.30 Staffetta single mixed a Oestersund – Diretta tv su Eurosport 1.

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO BIATHLON: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1, per gli abbonati.

Diretta streaming: Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, IBU Live Tv.

Diretta Live testuale: OA Sport.

STARTLIST STAFFETTA SINGLE MIXED OESTERSUND

1 NOR – NORWAY 1 LAEGREID Sturla Holm 2 ARNEKLEIV Juni 1

2 SUI – SWITZERLAND 1 HARTWEG Niklas 2 BASERGA Amy

3 FRA – FRANCE 1 CLAUDE Fabien 2 SIMON Julia

4 AUT – AUSTRIA 1 EDER Simon 2 HAUSER Lisa Theresa 2

5 FIN – FINLAND 1 HARJULA Tuomas 2 MINKKINEN Suvi

6 UKR – UKRAINE 1 TYSHCHENKO Artem 2 MERKUSHYNA Anastasiya

7 USA – UNITED STATES 1 DOHERTY Sean 2 IRWIN Deedra 3

8 GER – GERMANY 1 NAWRATH Philipp 2 KEBINGER Hanna

9 SWE – SWEDEN 1 SAMUELSSON Sebastian 2 OEBERG Hanna

10 LAT – LATVIA 1 RASTORGUJEVS Andrejs 2 SABULE Annija 4

11 ROU – ROMANIA 1 SHAMAEV Dmitrii 2 TOLMACHEVA Anastasia

12 CZE – CZECHIA 1 MARECEK Jonas 2 VOBORNIKOVA Tereza

13 MDA – MOLDOVA 1 MAKAROV Maksim 2 STREMOUS Alina 5

14 ITA – ITALY 1 HOFER Lukas 2 PASSLER Rebecca

15 POL – POLAND 1 NEDZA-KUBINIEC Andrzej 2 SIDOROWICZ Natalia

16 SLO – SLOVENIA 1 FAK Jakov 2 KLEMENCIC Polona 6

17 CAN – CANADA 1 GOW Christian 2 LUNDER Emma

18 SVK – SLOVAKIA 1 SKLENARIK Tomas 2 REMENOVA Maria

19 KAZ – KAZAKHSTAN 1 MUKHIN Alexandr 2 KRYUKOVA Arina 7

20 KOR – KOREA 1 CHOI Dujin 2 KO Eunjung

21 EST – ESTONIA 1 ZAHKNA Rene 2 ERMITS Regina

22 LTU – LITHUANIA 1 FOMIN Maksim 2 KOCERGINA Natalja 8

23 BUL – BULGARIA 1 VASILEV Konstantin 2 KADEVA Daniela

24 GRL – GREENLAND 1 SLETTEMARK Sondre 2 SLETTEMARK Ukaleq Astri

