Biathlon, Dorothea Wierer potrebbe rinunciare al debutto di Östersund: cosa è successo alla campionessa altoatesina

Una situazione da valutare. La Coppa del Mondo di biathlon 2023-2024 sta per tornare. La sede della prima tappa del massimo circuito internazionale sarà Östersund. Sulle nevi svedesi assisteremo a un opening particolare, che contempla questo week end la single mixed e la staffetta mista, in programma il 25 novembre, e l’individuale femminile e maschile il 26.

Dorothea Wierer potrebbe non rispondere all’appello, almeno per queste prime due giornate. La campionessa altoatesina infatti ha annunciato attraverso i suoi canali social di essere febbricitante (39°C). “Ottimo tempismo, come sempre”, l’amaro commento della fuoriclasse nostrana. Non è una novità per Wierer, se si pensa ai vari malanni nella pre-season, dovendo saltare anche l’appuntamento a Sjusjoen, dove Lisa Vittozzi ha messo in mostra un’ottima condizione.

A questo è da capire che cosa accadrà, dal momento che, dopo le due giornate di gare menzionate, ci darà un break di un paio di giorni prima della staffetta femminile di mercoledì 29 novembre. A seguire per le donne sono previste la sprint del 1° e l’inseguimento del 3 dicembre sempre in Svezia.

Foto: LaPresse