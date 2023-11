Benedetta Pilato: “Tornata a nuotare i miei tempi, fatte le scelte giuste. Parigi con tranquillità”

Benedetta Pilato ha vinto i 50 rana ai Campionati Italiani, dopo aver già trionfato sulla doppia distanza e aver conquistato il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024. La pugliese ha siglato un crono di 29.65, dopo aver nuotato in 29.58 durante le batterie della mattina. L’allieva di Antonio Satta si è fermata a 35 centesimi dal già suo record italinao, dimostrando un eccellente stato di forma anche in vista degli imminenti Europei in vasca corta.

Benedetta Pilato ha analizzato la propria prestazione: “Di solito questa è la mia gara. Sono contenta, sono tornata a nuotare i miei tempi, non i miei migliori ma quando ho nuotato il personale avevo 16 anni e sono cambiata tanto. Sono molto soddisfatta. Sono tranquilla, le scelte che ho fatto si sono rivelate giuste. Stamattina non avevo tanta adrenalina dopo la giornata di ieri, ma andava trovata perché tra due giorni partiamo per gli Europei e sono sul pezzo“.

L’azzurra ha poi proseguito: “Sono serena e felice, non potrei chiedere di meglio per ora. Abbiamo tanti appuntamenti, ora cerchiamo di fare step by step e vediamo un po’. Voglio soltanto viverla tranquillamente, voglio godermi a pieno l’esperienza di Parigi, cosa che non avevo fatto a Tokyo. Ai Mondiali mancheranno dei protagonisti, ma noi ci saremo”.

VIDEO DICHIARAZIONI BENEDETTA PILATO

Foto: Lapresse