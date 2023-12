Nuoto di fondo, Gregorio Paltrinieri in gara a Funchal: un test in ottica olimpica, dopo Riccione

Un test a Cinque Cerchi? Chiamiamolo così. Gregorio Paltrinieri ha pensato bene di cimentarsi nelle acque libere, poco dopo aver ottenuto il pass olimpico nei 1500 stile libero a Riccione. Il 28 novembre il carpigiano si è esibito nelle sue trenta vasche e, con grande determinazione, ha ottenuto un crono abbondantemente al di sotto del 14:44.0 imposto dalla FIN.

14:41.38 il tempo siglato da Greg, tale da regalare un sorriso all’azzurro e al suo tecnico Fabrizio Antonelli, chiudendo il capitolo dei Mondiali di Fukuoka dove l’amarezza era stata tanta per non aver potuto disputare quel 1500 sl a causa di problemi di salute. Tutto sembra far parte del passato e Paltrinieri ha voglia di dar seguito alla non semplice coesistenza tra piscina e nuoto di fondo.

Seguendo un po’ le indicazioni del programma a Cinque Cerchi, che prevede prima le gare in vasca e poi nelle acque libere, Paltrinieri sarà al via domani e domenica 3 dicembre dell’ultima tappa della Coppa del Mondo prevista a Funchal, capitale dell’arcipelago di Madeira del Portogallo. Le prove individuali di 10 chilometri maschile e femminile sono in programma appunto sabato, rispettivamente alle ore 10.00 e 13.30 locali (le 11.00 e 14.30 italiane) e la staffetta mista è prevista domenica 3.

Oltre al campione tricolore, ci saranno anche Domenico Acerenza (Fiamme Oro/CC Napoli), Barbara Pozzobon (Fiamme Oro/Hydros), Giulia Gabbrielleschi (Fiamme Oro/Nuotatori Pistoiesi), Ginevra Taddeucci (Fiamme Oro/CC Napoli) e Arianna Bridi (Esercito/Trento Nuoto). Vedremo quindi questo test che riscontro darà, nell’ottica della costruzione del percorso ai Giochi, considerando anche la rinuncia di Greg agli Europei in vasca corta di Otopeni (Romania) dal 5 al 10 dicembre.

Foto: LaPresse