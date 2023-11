Benedetta Pilato: “Sto imparando ad allenarmi, è cambiato lo stile di vita. Non credevo al pass olimpico adesso”

Benedetta Pilato ha vinto i 100 rana ai Campionati Italiani, firmando il tempo di 1:05.80 e staccando così il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024. La fuoriclasse pugliese ha poi analizzato la propria prestazione: “Sono veramente contenta di questo percorso in generale. Penso che tutto il lavoro fatto si sia visto, stiamo lavorando bene e c’è tanta voglia di fare. Speravo di fare meglio, ma ci sono e sono sul pezzo. Non dovremo prepararci per i campionati di marzo e sarà una preparazione un po’ diversa, io non ci credevo tanto in una qualifica olimpica a novembre, ma il mio allenatore mi ha spinto a credere in quello che facevamo”.

L’azzurra ha poi proseguito: “Sto imparando ad allenarmi e questo è soltanto un punto di partenza. Vivendo lontano dai miei lui è il mio punto di riferimento, ci vediamo due volte al giorno“.Siamo partiti con il piede giusto. Un mese fa forse avevo migliori sensazioni, ma c’era una posta in gioco diversa e ora vediamo come si continuerà. Tra poco ci saranno gli Europei, non abbiamo neanche il tempo di staccare”.

Una conclusione guardando anche al futuro: “Il mio stile di vita è cambiato e sono cambiati gli allenamenti, già facendo dei doppi è uno sport diverso. Sto cercando di abituarmi. Davanti a una campionessa come Meilutyte non si può dire niente, la battaglia è lì e vedremo come andrà, io per adesso posso fare questo“.

VIDEO DICHIARAZIONI BENEDETTA PILATO

Foto: Lapresse