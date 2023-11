Beach volley, Viscovich/Dal Corso nel girone di ferro nel Challenge di Haikou. Windisch/Marchetto out in qualificazione

Sfuma all’ultimo respira la speranza di vedere due coppie italiane nel tabellone principale del Challenge di Haikou in Cina. Jakob Windisch e Tobia Marchetto hanno solo sfiorato l’ingresso in main draw uscendo sconfitti nella sfida decisiva. La coppia italiana aveva iniziato bene la sua avventura battendo 2-0 (21-15, 21-10) la coppia di casa Li Zhuoxin/Liu ma nel cammino verso l’ingresso al tabellone principale ha incontrato il binomio brasiliano Viniciu/Heitgor che si è aggiudicata al tie break una vera e propria battaglia. I brasiliani hanno vinto il primo set 21-19, gli azzurri hanno risposto alla grande vincendo 24-22 il secondo parziale con tante emozioni nel finale, che si sono ripetute anche al terzo set che ha visto il successo dei verde-oro con il punteggio di 17-15.

In main draw per l’Italia restano Marco Viscovich e Gianluca Dal Corso che sono stati inseriti in un girone davvero complicato. Nella semifinale in programma alle 3.00 la coppia italiana affronterà i solidi norvegesi Mol/Berntsen, mentre nell’altra sfida del girone saranno di fronte i polacchi Kantor/Zdybek e gli australiani Nicolaidis/Carracher. Già superare il turno sarebbe una bella impresa per la coppia italiana.

Primo turno qualificazioni uomini: Bedritis/Rinkevics (LAT)-Bulgacs/Tocs (LAT) 1-2 (16-21, 21-15, 13-15), Brewster/Friend (USA)-Czachorowski/Besarab (POL) 2-0 (21-15, 21-17), Adelmo/Mateus (BRA)-Plavins/Fokerots (LAT) 0-2 (18-21, 19-21), Marchetto/Windisch (ITA)-Li Zhuoxin/Liu (CHN) 2-0 (21-15, 21-10), Abela/Gregory (AUS)-Cattet/Barthelemy (FRA) 0-2 (10-21, 18-21), Huerta/Huerta (ESP)-Nicklin/Fuller (NZL) 2-0 (21-14, 23-21).

Secondo turno di qualificazione uomini: Bulgacs/Tocs (LAT)-Schachter/Dearing (CAN) 0-2 (15-21, 16-21), Bercik/Dumek (CZE)-Samoilovs/Samoilovs (LAT) 0-2 (17-21, 14-21), Brewster/Friend (USA)-Aye/Aye (FRA) 2-0 (21-18, 21-19), Heidrich/Dillier (SUI)-Plavins/Fokerots (LAT) 1-2 (18-21, 21-11, 12-15), Marchetto/Windisch (ITA)-Vinicius/Heitor (BRA) 1-2 (19-21, 24-22, 15-17), Sedlak/Trousil (CZE)-Cattet/Barthelemy (FRA) 0-2 (16-21, 16-21), Reid/McManaway (NZL)-Krattiger/Breer (SUI) 0-2 (13-21, 15-21), Seidl/Pristauz (AUT)-Huerta/Huerta (ESP) 1-2 (12-21, 25-23, 12-15).

Semifinali gironi maschili. Pool A: Heidrich/Dillier (SUI)-Wang/Li (CHN), Crabb/Brunner (USA)-Huerta/Huerta (ESP). Pool B: Stankevicius/Knasas (LTU)-Schalk/Bourne (USA), Herrera/Gavira (ESP)-Pithak/Poravid (THA). Pool C: Schachter/Dearing (CAN)-Vinicius/Heitor (BRA), Hodges/Schubert (AUS)-Plavins/Fokerots (LAT). Pool D: Kantor/Zdybek (POL)-Nicolaidis/Carracher (AUS), Mol/Berntsen (NOR)-Dal Corso/Viscovich (ITA). Pool E: Pedrosa/Campos (POR)-Krattiger/Breer (SUI), Evans/Budinger (USA)-Cattet/Barthelemy (FRA). Pool F: Bello/Bello (ENG)-Samoilovs/Samoilovs (LAT), Wu Jiaxin/Ha Likejiang (CHN)-Brewster/Friend (USA)

Secondo turno qualificazioni donne: Wickley/Race (USA)-Carro/Lobato (ESP) 0-2 (15-21, 19-21), Yamada/Take (JPN)-Ciezkowska/Lunio (POL) 0-2 (15-21, 13-21), Ēbere/Konstantinova (LAT)-Bentele/Lutz (SUI) 2-0 (23-21, 21-12), Helland-Hansen/Olimstad (NOR)-Dilinaer/Dong Jindi (CHN) 2-0 (21-15, 21-10), Kielak/Kruczek (POL)-Zhu Lingdi/Cao (CHN) 0-2 (19-21, 15-21), Kadeliye/Wang (CHN)-Kan/Horton (USA) 2-1 (23-21, 13-21, 15-11), Friedl/Schützenhöfer (AUT)-Suzuka/Reika (JPN) 2-1 (21-14, 19-21, 15-12), Quiggle/Murphy (USA)-Bye.

Semifinali gironi femminili. Pool A: Bansley/Bukovec (CAN)-Zeimann/MacDonald (NZL), Carol/Barbara (BRA)-Ēbere/Konstantinova (LAT). Pool B: Paulikiene/Raupelyte (LTU)-Vieira/Chamereau (FRA), Esmée/Zoé (SUI)-Ciezkowska/Lunio (POL). Pool C: Pavan/McBain (CAN)-Dong/Wang (CHN), Anastasija/Tina (LAT)-Friedl/Schützenhöfer (AUT). Pool D: Álvarez/Moreno (ESP)-Quiggle/Murphy (USA), Ittlinger/Borger (GER)-Kadeliye/Wang (CHN). Pool E: Gruszczynska/Wachowicz (POL)-Carro/Lobato (ESP), Vergé-Dépré/Mäder (SUI)-Zhu Lingdi/Cao (CHN). Pool F: Tainá/Victoria (BRA)-Körtzinger/Kunst (GER), Lin/Zeng (CHN)-Helland-Hansen/Olimstad (NOR)

