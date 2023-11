Beach volley, Nicolai/Cottafava in finale a Joao Pessoa! Travolti gli olandesi in semifinale

Paolo Nicolai e Samuele Cottafava non si fermano e volano in finale a Joao Pessoa, nell’ultimo Elite 16 della stagione. Un’altra impresa della coppia di punta del beach volley italiano che ha strappato anche il pass per le Finals di Doha in programma la prossima settimana.

Una vittoria netta (2-0), mai in discussione, quella ottenuta dagli azzurri contro la coppia olandese Boermans/De Groot che non è riuscita a reggere il ritmo degli azzurri che dunque si giocheranno la vittoria contro la vincente della seconda semifinale, appena iniziata tra i brasiliani George/Andre e gli svedesi Ahman/Hellvig. Nel primo set dopo una fase iniziale di grande equilibrio il break decisivo a favore degli azzurri arriva sul 10-7 e sul 14-10. Gli olandesi non riescono a rimontare e il finale è un monologo della coppia azzurra che vince 21-15.

Nel secondo set Boermans/De Groot provano a fuggire sul 3-6 in avvio ma gli azzurri non si distraggono e tornano avanti sull’8-7. la coppia italiana non si ferma più. Nicolai e Cottafava volano sul 13-9 e gli olandesi non riescono più a reagire. Per gli azzurri è tutto facile nel finale e arriva il successo con un altro 21-15 che non lascia spazio a discussioni.

Per Nicolai/Cottafava si tratta della seconda finale in un Elite 16 in stagione dopo quella persa ad Amburgo a luglio. per gli azzurri quello di Joao Pessoa sarà il settimo podio in carriera assieme, carriera che, va ricordato, è iniziata solo due anni fa. La finale, lo ricordiamo, è in programma alle 21 ora italiana.

Foto Fivb