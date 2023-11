Beach volley, Nicolai/Cottafava: il sogno continua! Sfida ai campioni del mondo per la semifinale di Joao Pessoa

Il sogno continua per Paolo Nicolai e Samuele Cottafava che sono ai quarti di finale dell’Elite 16 di Joao Pessoa e ora avranno di fronte i campioni del mondo cechi Perusic/Schweiner con un duplice obiettivo, superare il turno e conquistare le semifinali del torneo di Joao Pessoa e centrare l’accesso alle Finals del World Tour di Doha a dicembre. Serve l’impresa perchè Bryl/Fijalek, pur essendo stati eliminati negli ottavi di finale, non dovendo scartare alcun risultato passato (servono otto tornei e loro ne hanno disputati sette), supererebbero all’ottavo posto del ranking Nicolai/Cottafava qualora dovessero fermarsi ai quarti. Non è bastato fare meglio di Brouwer/Meeuwsen, dunque, ma la coppia azzurra è chiamata ad un altro exploit.

Tutto facile per gli azzurri nella sfida degli ottavi di finale contro gli austriaci Horl/Horst, battuti (per la terza volta in stagione) 2-0. Primo set subito indirizzato sui binari azzurri con Nicolai/Cottafava che sono partiti sul 4-0 e poi sul 10-5, sono volati sul 15-7 e hanno tenuto le distanze fino al 21-14. Nel secondo set ancora azzurri avanti nettamente in avvio (6-2), nessun problema nella parte centrale del set (13-6) e ancora un successo con il punteggio di 21-14.

Nei tre precedenti contro Perusic/Schweiner gli azzurri non sono mai riusciti ad avere la meglio: hanno perso in tre set nella pool delle Finals di Doha a febbraio, poi in tre set sempre nella pool a Uberlandia e infine sono stati sconfitti 2-0 nei quarti di finale a Parigi. Si gioca alle 22 ora italiana.

TORNEO MASCHILE

Pool D. Cottafava/Nicolai (ITA)-Cherif/Ahmed (QAT) 1-2 (13-21, 21-16, 13-15), Evandro/Arthur (BRA)-Crabb/Brunner (USA) 1-2 (19-21, 21-17, 10-15). Crabb/Brunner (USA)-Cherif/Ahmed (QAT) 0-2 (16-21, 16-21), Evandro/Arthur (BRA)-Cottafava/Nicolai (ITA) 2-0 (23-21, 24-22). Evandro/Arthur (BRA)-Cherif/Ahmed (QAT) 1-2 (21-19, 18-21, 12-15), Cottafava/Nicolai (ITA)-Crabb/Brunner (USA) 2-1 (21-19, 20-22, 15-7).

Pool C. Ehlers/Wickler (GER)- Seidl/Pristauz (AUT) 1-2 (21-18, 17-21, 8-15), Bryl/Łosiak (POL)-George/Andre (BRA) 0-2 (19-21, 19-21). George/Andre (BRA)-Seidl/Pristauz (AUT) 2-0 821-12, 21-17), Bryl/Łosiak (POL)-Ehlers/Wickler (GER) 2-1 (28-26, 25-27, 15-8). Bryl/Łosiak (POL)-Seidl/Pristauz (AUT) 1-2 (21-23, 21-12, 13-15). Ehlers/Wickler (GER)-George/Andre (BRA) 0-2 (18-21, 14-21)

Pool B: Brouwer/Meeuwsen (NED)-Vitor Felipe/Renato (BRA) 2-0 (21-19, 21-18), Åhman/Hellvig (SWE)-Hörl/Horst (AUT) 2-0 (21-19, 21-18). Hörl/Horst (AUT)-Vitor Felipe/Renato (BRA) 2-1 (22-24, 21-15, 15-12), Åhman/Hellvig (SWE)-Brouwer/Meeuwsen (NED) 2-1 (21-17, 23-25, 15-10). Brouwer/Meeuwsen (NED)-Hörl/Horst (AUT) 2-0 (21-13, 24-22). Åhman/Hellvig (SWE)-Vitor Felipe/Renato (BRA) 2-1 (21-8, 19-21, 15-8)

Pool A. Boermans/de Groot (NED)-Arthur/Adrielson (BRA) 2-1 (21-19, 22-24, 15-12), Perusic/Schweiner (CZE)-Pedro Solberg/Guto (BRA) 2-0 (21-16, 21-17). Pedro Solberg/Guto (BRA)-Arthur/Adrielson (BRA) 1-2 (18-21, 21-19, 11-15), Perusic/Schweiner (CZE)-Boermans/de Groot (NED) 2-0 (21-13, 22-20). Perusic/Schweiner (CZE)-Arthur/Adrielson (BRA) 2-0 (21-18, 21-18), Boermans/de Groot (NED)-Pedro Solberg/Guto (BRA) 2-0 (21-13, 22-20)

Ottavi di finale: Seidl/Pristauz (AUT)-Evandro/Arthur (BRA) 1-2 (21-18, 14-21, 9-15), Brouwer/Meeuwsen (NED)-Arthur/Adrielson (BRA) 1-2 (18-21, 21-13, 12-15), Bryl/Łosiak (POL)-Boermans/de Groot (NED) 0-2 (18-21, 11-21), Hörl/Horst (AUT)-Cottafava/Nicolai (ITA) 0-2 (14-21, 14-21)

Quarti di finale: Evandro/Arthur (BRA)-Åhman/Hellvig (SWE), George/Andre (BRA)-Arthur/Adrielson (BRA), Boermans/de Groot (NED)-Cherif/Ahmed (QAT), Perusic/Schweiner (CZE)-Cottafava/Nicolai (ITA)

TORNEO FEMMINILE

Pool D. Carol/Barbara (BRA)-Placette/Richard (FRA) 1-2 (21-15, 18-21, 16-18), Xue/Xia (CHN)-Gruszczynska/Wachowicz (POL) 2-0 (21-13, 21-13). Gruszczynska/Wachowicz (POL)-Placette/Richard (FRA) 0-2 (18-21, 16-21), Xue/Xia (CHN)-Carol/Barbara (BRA) 2-0 (21-17, 21-18). Xue/Xia (CHN)-Placette/Richard (FRA) 2-1 (21-14, 23-25, 22-20), Carol/Barbara (BRA)-Gruszczynska/Wachowicz (POL) 2-0 (21-18, 21-13).

Pool C. Müller/Tillmann (GER)-Bansley/Bukovec (CAN) 2-0 (21-18, 21-19), Stam/Schoon (NED)-Agatha/Rebecca (BRA) 2-1 (12-21, 21-18, 18-16). Agatha/Rebecca (BRA)-Bansley/Bukovec (CAN) 2-0 (21-19, 21-16), Stam/Schoon (NED)-Müller/Tillmann (GER) 2-1 (21-18, 18-21, 22-20). Stam/Schoon (NED)-Bansley/Bukovec (CAN) 0-2 (17-21, 19-21), Müller/Tillmann (GER)-Agatha/Rebecca (BRA) 2-1 (21-14, 19-21, 15-12).

Pool B. Ludwig/Lippmann (GER)-Andressa/Vitoria (BRA) 1-2 (21-19, 18-21, 10-15), Nuss/Kloth (USA)-Tainá/Victoria (BRA) 2-0 (21-15, 21-17). Tainá/Victoria (BRA)-Andressa/Vitoria (BRA) 2-1 (21-16, 18-21, 15-13), Nuss/Kloth (USA)-Ludwig/Lippmann (GER) 0-2 (10-21, 14-21), Nuss/Kloth (USA)-Andressa/Vitoria (BRA) 2-0 (21-17, 21-13), Ludwig/Lippmann (GER)-Tainá/Victoria (BRA) 1-2 (17-21, 21-16, 7-15)

Pool A. Vergé-Dépré/Mäder (SUI)-Talita/Thamela (BRA) 0-2 (17-21, 19-21), Ana Patrícia/Duda (BRA)-Tina/Anastasija (LAT) 2-1 (21-19, 16-21, 15-9). Tina/Anastasija (LAT)-Talita/Thamela (BRA) 2-1 (21-17, 18-21, 15-13), Ana Patrícia/Duda (BRA)-Vergé-Dépré/Mäder (SUI) 2-1 (21-16, 16-21, 15-10). Ana Patrícia/Duda (BRA)-Talita/Thamela (BRA) 2-0 (22-20, 21-19), Vergé-Dépré/Mäder (SUI)-Tina/Anastasija (LAT) 0-2 (17-21, 16-21).

Ottavi di finale: Placette/Richard (FRA)-Talita/Thamela (BRA) 2-0 (21-17, 21-19), Tainá/Victoria (BRA)-Carol/Barbara (BRA) 0-2 (13-21, 8-21), Agatha/Rebecca (BRA)-Tina/Anastasija (LAT) 0-2 (12-21, 17-21), Andressa/Vitoria (BRA)-Stam/Schoon (NED) 0-2 (21-23, 21-23)

Quarti di finale: Placette/Richard (FRA)-Nuss/Kloth (USA), Müller/Tillmann (GER)-Carol/Barbara (BRA), Tina/Anastasija (LAT)-Xue/Xia (CHN), Ana Patrícia/Duda (BRA)-Stam/Schoon (NED)

Foto Fivb