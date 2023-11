Volley, Modena espugna Cisterna e torna alla vittoria in Superlega

Modena ha sconfitto Cisterna per 3-1 (25-11; 22-25; 25-20; 25-16) nell’anticipo della settima giornata di Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile. I Canarini si sono imposti in trasferta e sono tornati al successo dopo il ko rimediato settimana scorsa contro Civitanova, riuscendo a conquistare la quarta vittoria nel torneo e a rafforzare il sesto posto in classifica generale con 10 punti.

I laziali incappano nella terza battuta d’arresto nelle ultime quattro uscite, ma restano all’ottavo posto e in piena lotta per accedere ai quarti di finale della Coppa Italia quando mancano soltanto cinque turni al termine del giornate d’andata. Modena ha dominato il primo set, poi ha subito la verve dei padroni di casa nella seconda frazione prima di giganteggiare tra terza e quarta frazione, dall’alto di una caratura tecnica e agonistica apparsa superiore.

Foto: Photo LiveMedia/Giorgia Bassoli