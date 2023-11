Beach volley, bel debutto di Hanni/Burgmann al Mondiale U21! Battuti i lettoni, domani doppia sfida

Iniziano con il piede giusto l’avventura al Mondiale Under 21 gli azzurri Theo Hanno e Michael Burgmann che vincono il match di esordio che potrebbe rivelarsi decisivo per la conquista diretta degli ottavi di finale. Gli azzurri hanno vinto 2-0 contro i lettoni Liepa/Puskundzis al termine di un match equilibrati. Brava la coppia italiana a non perdere la calma in un primo set molto complicato che li ha visti rincorrere nel finale, sotto 17-19. Bella rimonta di Hanni/Burgmann che hanno vinto 22-20 aprendosi la strada per una più facile vittoria nel secondo set con il punteggio di 21-16.

Gli azzurri saranno di nuovo in campo nella notte alle 2.50 contro i rappresentanti di Saint Kitts and Nevis Bristol/Clerique e poi alle 10.00 ora italiana affronteranno i paraguayani Angel/Camilo.

Gironi maschili. Pool H. Lejawa/Beta (POL)-Mazen/Youssef (EGY) 2-0 (21-12, 21-16), Watanyoo/Ruchisuk (THA)-Zhou/Xu Zongqi (CHN) 0-2 (17-21, 13-21). 9/11 4.30: Lejawa/Beta (POL)-Zhou/Xu Zongqi (CHN), Watanyoo/Ruchisuk (THA)-Mazen/Youssef (EGY). 10/11 4.30: Mazen/Youssef (EGY)-Zhou/Xu Zongqi (CHN), Watanyoo/Ruchisuk (THA)-Lejawa/Beta (POL).

Pool G. Deecke/Friedli (SUI)-Mario/Nyabally (GAM) 2-0 (21-12, 21-16), Lorenz/Nissen (GER)-Canet/Rotar (FRA) 0-2 (16-21, 19-21). 9/11 4.30: Deecke/Friedli (SUI)-Canet/Rotar (FRA), lorenz/Nissen (GER)-Mario/Nyabally (GAM). 10/11 4.30: Mario/Nyabally (GAM)-Canet/Rotar (FRA), Lorenz/Nissen (GER)-Deecke/Friedli (SUI).

Pool F. Hurst/Basey (USA)-Busiello/Luciano (URU) 2-0 (24-22, 21-12), Acevedo/Max (CHI)-Hansen/Andersen (DEN) 2-0 (21-17, 21-16). 9/11 3.40: Hurst/Basey (USA)-Hansen/Andersen (DEN), Acevedo/Max (CHI)-Busiello/Luciano (URU). 10/11 3.40: Busiello/Luciano (URU)-Hansen/Andersen (DEN), Acevedo/Max (CHI)-Hurst/Basey (USA).

Pool E. Bulgacs/Fokerots (LAT)-Gonzalez/Inostroza (ARG) 0-2 (15-21, 12-21), Pedro/Henrique (BRA)-Hammarberg/Berger (AUT) 0-2 (11-21, 17-21). 9/11 3.40: Bulgacs/Fokerots (LAT)-Hammarberg/Berger (AUT), Pedro/Henrique (BRA)-Gonzalez/Inostroza (ARG). 10/11 3.40: Gonzalez/Inostroza (ARG)-Hammarberg/Berger (AUT), Pedro/Henrique (BRA)-Bulgacs/Fokerots (LAT).

Pool D. Hood/Potts (AUS)-Ali/Habib (IRI) 2-0 (21-16, 21-16), Oliva/Westphal (CZE)-Wüst/Fröbel (GER) 2-0 (21-18, 21-14). 9/11 2.50: Hood/Potts (AUS)-Wüst/Fröbel (GER), Oliva/Westphal (CZE)-Ali/Habib (IRI). 9/11 10.00: Ali/Habib (IRI)-Wüst/Fröbel (GER), Oliva/Westphal (CZE)-Hood/Potts (AUS).

Pool C. Angel/Camilo (PAR)-Bristol/Clerique (SKN) 2-0 (21-8, 21-12), Hanni/Burgmann (ITA)-Liepa/Puskundzis (LAT) 2-0 (22-20, 21-16). 9/11 2.50: Angel/Camilo (PAR)-Liepa/Puskundzis (LAT), Hanni/Burgmann (ITA)-Bristol/Clerique (SKN). 9/11 10.00: Bristol/Clerique (SKN)-Liepa/Puskundzis (LAT), Hanni/Burgmann (ITA)-Angel/Camilo (PAR).

Pool B. Mastikhin/Kulboldyyev (KAZ)-El Chabib/Omar (LIB) 0-2 (11-21, 11-21), Andersson/Hölting Nilsson (SWE)-Dudu/Isac (BRA) 2-0 (21-14. 21-17). 9/11 2.00: Mastikhin/Kulboldyyev (KAZ)-Dudu/Isac (BRA), Andersson/Hölting Nilsson (SWE)-El Chabib/Omar (LIB). 9/11 9.00: El Chabib/Omar (LIB)-Dudu/Isac (BRA), Andersson/Hölting Nilsson (SWE)-Mastikhin/Kulboldyyev (KAZ).

Pool A. Ellinas/Lash (CAN)-Van Langendonck/Vercauteren (BEL) 0-2 (15-21, 14-21), Wichaya/Saiphirun (THA)-Savvin/Moiseiev (UKR) 0-2 (16-21, 20-22). 9/11 2.00: Ellinas/Lash (CAN)-Savvin/Moiseiev (UKR), Wichaya/Saiphirun (THA)-Van Langendonck/Vercauteren (BEL). 9/11 9.00: Van Langendonck/Vercauteren (BEL)-Savvin/Moiseiev (UKR), Wichaya/Saiphirun (THA)-Ellinas/Lash (CAN)

Gironi femminili. Pool H: Sorra/Glagau (CAN)-Kuivonen/Jürgenson (EST) 0-2 (17-21, 19-21), Patcharaporn/Suchinna (THA)-Aina/Auni (MAS) 2-0 (21-7, 21-19). 9/11 6.10: Sorra/Glagau (CAN)-Aina/Auni (MAS), Patcharaporn/Suchinna (THA)-Kuivonen/Jürgenson (EST). 10/11 2.50: Kuivonen/Jürgenson (EST)-Aina/Auni (MAS), Patcharaporn/Suchinna (THA)-Sorra/Glagau (CAN).

Pool G: Ciezkowska/Lunio (POL)-Aida/Carmen (MAR) 2-0 (21-12, 21-5), Morin/Wilson (USA)-Stephany/Ilanna (ECU) 2-0 (21-9, 21-12). 9/11 6.10: Ciezkowska/Lunio (POL)-Stephany /Ilanna (ECU), Morin/Wilson (USA)-Aida/Carmen (MAR). 10/11 2.50: Aida/Carmen (MAR)-Stephany/Ilanna (ECU), Morin/Wilson (USA)-Ciezkowska/Lunio (POL).

Pool F: Sofia/Fio (PAR)-Naomi/Esther (NGR) 2-0 (21-18, 21-12), Carol/Larissa (BRA)-Hanh/Thu (VIE) 2-0 (21-12, 21-14). 9/11 5.20: Sofia/Fio (PAR), Hanh/Thu (VIE), Carol/Larissa (BRA)-Naomi/Esther (NGR). 10/11 2.00: Naomi/Esther (NGR)- Hanh/Thu (VIE), Carol/Larissa (BRA)-Sofia/Fio (PAR)l

Pool E. Ivanchenko/Kabulbekova (KAZ)-Bojang Anna/Fatou (GAM) 2-0 (21-16, 21-7), Fleming/Fejes (AUS)-Beutel/Dreßen (GER) 2-0 (21-7, 21-16). 9/11 5.20: Ivanchenko/Kabulbekova (KAZ)-Beutel/Dreßen (GER), Fleming/Fejes (AUS)-Bojang Anna/Fatou (GAM). 10/11: Bojang Anna/Fatou (GAM)-Beutel/Dreßen (GER), Fleming/Fejes (AUS)-Ivanchenko/Kabulbekova (KAZ).

Pool D. Isa/Galindo (BOL)-Yan/Zhou (CHN) 0-2 (18-21, 13-21), Ēbere/Konstantinova (LAT)-Pavelková/Pavelková (CZE) 0-2 (16-21, 13-21). Isa/Galindo (BOL)-Pavelková/Pavelková (CZE) 0-2 (18-21, 21-23), Ebere/Konstantinova (LAT)-Yan/Zhou (CHN) 0-2 (16-21, 13-21). 9/11 8.00: Yan/Zhou (CHN)-Pavelková/Pavelková (CZE), Ēbere/Konstantinova (LAT)-Isa/Galindo (BOL),

Pool C. Najul/Abdala (ARG)-Poiesz/Piersma (NED) 0-2 (18-21, 8-21), Kernen/Niederhauser (SUI)-Rabitsch/Trailovic (AUT) 1-2 (21-19, 16-21, 12-15). Najul/Abdala (ARG)-Rabitsch/Trailovic (AUT) 1-2 (21-18, 16-21, 13-15), Kernen/Niederhauser (SUI)-Poiesz/Piersma (NED) 2-1 (14-21, 25-23, 17-15). 9/11 8.00: Poiesz/Piersma (NED)-Rabitsch/Trailovic (AUT), Kernen/Niederhauser (SUI)-Najul/Abdala (ARG).

Pool B. Nada/Habiba (EGY)-Núñez/Sofi (CRC) 2-0 (21-15, 21-17), Serdiuk/Udovenko (UKR)-Sinisalo/Muukka (FIN) 0-2 (18-21, 16-21). Nada/Habiba (EGY)-Sinisalo/Muukka (FIN) 0-2 (20-22, 14-21), Serdiuk/Udovenko (UKR)-Núñez/Sofi (CRC) 2-0 (21-8, 21-3). 9/11 7.00: Núñez/Sofi (CRC)-Sinisalo/Muukka (FIN), Serdiuk/Udovenko (UKR)-Nada/Habiba (EGY

Pool A. Robinson/Delapenha (CAY)-Zuñiga/Aguilar (GUA) 0-2 (10-21, 12-21), Salinda/Jidapa (THA)-Vasvári/Kun (HUN) 0-2 (13-21, 26-28). Robinson/Delapenha (CAY)-Vasvári/Kun (HUN) 0-2 (12-21, 7-21), Salinda/Jidapa (THA)-Zuñiga/Aguilar (GUA) 2-0 (21-8, 21-5). 9/11 7.00: Zuñiga/Aguilar (GUA)-Vasvári/Kun (HUN), Salinda/Jidapa (THA)-Robinson/Delapenha (CAY).

