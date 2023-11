Basket, Sassari perde in casa contro il Ludwigsburg in Champions League e cade all’ultimo posto

Brutta sconfitta per Sassari nella quarta giornata della fase a gironi della Champions League 2023/2024 di basket. Al PalaSerradimigni, i ragazzi di coach Piero Bucchi non riescono ad arginare le offensive del Ludwigsburg e sono costretti ad arrendersi per 80-97. A causa di questo ko, la squadra sarda viene superata proprio dagli avversari odierni nella classifica del gruppo D e scala dunque in ultima posizione (con gli stessi punti del King Szczecin ma dietro alla squadra polacca per la sconfitta nello scontro diretto).

A fine partita il top scorer è Jayvon Graves con i suoi 20 punti, ma in casa Ludwigsburg sono molto importanti anche i 14 punti e 6 assist di Desure Buie e la doppia doppia da 12 punti e 10 rimbalzi di Eddy Edigin. Dall’altra parte, invece, non servono a nulla i 18 di Breein Tyree e i 13 a testa di Vasilis Charalampopoulos e Alfonzo McKinnie (autore anche di 7 rimbalzi).

La compagine tedesca comincia meglio e in cinque minuti sale sul 15-8. Sassari non ci sta e cerca di rientrare subito con Charalampopoulos, Gombauld e Whittaker, arrivando prima sul 13-15 e poi sul 16-18, ma nella parte finale del primo quarto gli ospiti alzano nuovamente il ritmo e allungano con i canestri di Childs, Polas e Bähre (18-24). In apertura di secondo periodo il divario tra le due squadre rimane pressoché invariato per alcuni minuti, poi una tripla di Melson permette al Ludwigsburg di andare sul +10 (24-34). Sassari non riesce a reagire e la squadra di Joshua King può quindi addirittura incrementare il vantaggio fino al +15, prima dei due liberi di Tyree in chiusura di primo tempo (41-54).

L’intervallo non cambia le carte in tavola: al rientro in campo il Ludwigsburg continua a dominare e, complici i tantissimi errori in attacco di Sassari, vola addirittura sul +25 (41-66), per poi gestire i restanti minuti del terzo quarto, chiuso con il punteggio di 52-75. La squadra di casa è allo sbando, ma prova comunque a rientrare clamorosamente in partita con la coppia McKinnie-Whittaker. Il tentativo di rimonta va però avanti solo fino al 68-80, poi gli ospiti cambiano nuovamente marcia e prendono definitivamente il largo fino ad arrivare all’80-97 finale.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

BANCO DI SARDEGNA SASSARI – MHP RIESEN LUDWIGSBURG 80-97 (18-24, 23-30, 11-21, 28-22)

Sassari: Cappelletti 3, Pisano ne, Treier 10, Tyree 18, Kruslin 2, Whittaker 8, Raspino ne, Gandini ne, Gentile S. 8, Gombauld 5, McKinnie 13, Charalampopoulos 13

Ludwigsburg: Hammond 3, Bähre 5, Patrick Jacob 8, Graves 20, Patrick Johannes ne, Buie 14, Lewis 10, Childs 8, Melson 6, Polas 11, Pleta ne, Edigin 12

Foto: fiba.basketball