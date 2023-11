Basket, la Virtus Bologna sfida Treviso nella 7^ giornata di Serie A. Milano fa visita a Scafati

Proseguirà in questo fine settimana la Serie A 2023-2024 di basket maschile. Tra domani e domenica sono infatti in programma gli otto incontri validi per la settima giornata. Sicuramente lo spettacolo e le emozioni non mancheranno: andiamo a scoprire più nel dettaglio i match che ci aspettano.

Ad aprire le danze ci penserà la Virtus Bologna, che domani alle 19:30 sfiderà in casa Treviso. Dopo le due sconfitte nelle ultime due partite tra campionato (contro Cremona) ed Eurolega (contro il Real Madrid), le V Nere cercheranno di tornare al successo per restare in vetta alla classifica. Contro Treviso (attualmente ultimo con un record di 0-6) non dovrebbero esserci grossi problemi a vincere, ma guai a sottovalutare l’impegno. Alle 20:30 di sabato si giocherà poi Napoli-Varese, una sfida in cui la squadra di Igor Milicic, in questo momento quinta in classifica con 4-2, partirà favorita. Attenzione però alla compagine lombarda, che ha vinto le ultime tre sfide tra FIBA Europe Cup e campionato e domani si impegnerà al massimo per compiere il colpaccio, che significherebbe terza vittoria stagionale in Serie A.

Passando alla domenica, alle ore 16:30 la capolista Trento (insieme a Virtus Bologna, Reyer Venezia e Brescia con 5-1) affronterà in trasferta Sassari per andare a caccia della settima vittoria consecutiva tra campionato ed EuroCup. Alle 17:00, invece, Milano se la dovrà vedere fuori casa con Scafati. Per i ragazzi di Ettore Messina, attualmente quinti in campionato con 4-2, l’obiettivo sarà quello di dare continuità a quanto mostrato nelle ultime due partite (vittorie contro Brindisi in Serie A e Valencia in Eurolega), per restare in scia alle prime squadre della classifica.

Alle 18:00 toccherà alla Reyer Venezia scendere in campo davanti al pubblico amico per sfidare l’attuale ultima squadra in classifica, ovvero Brindisi. Sulla carta questa partita sembra già scritta, ma ciò non vuol dire che non possano esserci delle sorprese, quindi attenzione. Alle 18:15 inizierà poi Pesaro-Tortona, una sfida che si preannuncia equilibrata, tra due squadre che occupano rispettivamente l’11ma posizione con 2-4 e l’ottava con 3-3.

Alle 19:00 comincerà il match tra Reggio Emilia e Pistoia. Qui i ragazzi di Dimitris Priftis, in questo momento con un record di 4-2, partiranno favoriti per ottenere il successo, ma non dovranno di certo sottovalutare la squadra toscana, che dopo le due vittorie consecutive nelle ultime due partite contro Brindisi e Pistoia cercherà il tris per risalire ulteriormente la china in classifica (attualmente il gruppo di Nicola Brienza si trova in 11ma posizione con un record di 2-4). Infine, alle 20:00 ci sarà spazio per l’ultimo match di giornata, ossia quello tra Brescia e Cremona. Questo sarà un incontro interessante, che ci dirà sicuramente di più sulle reali ambizioni della compagine di Alessandro Magro (momentaneamente prima insieme a Virtus Bologna, Reyer Venezia e Trento) e di quella di Demis Cavina (ora ottava con 3-3).

Credit: Ciamillo