Basket femminile, in Serie A1 ci si gioca già una fetta di salvezza

Si disputa questo fine settimana l’ottava giornata del massimo campionato italiano femminile di basket e tra domani e domenica saranno diverse le sfide da non perdere, sia in chiave playoff sia in ottica salvezza.

Si inizia domani sera con il big match salvezza tra OxygenRoma e Sanga Milano. Le due formazioni sono appaiate al penultimo posto, con una sola vittoria all’attivo, e conquistare due punti sarebbe fondamentale nella corsa a rimanere in Serie A1. Sempre domani sera Schio ospita il Brixia Brescia, con le venete chiamate a restare in scia a Venezia e Bologna, mentre per le ospiti il sogno di un colpaccio esterno per puntare alla zona nobile della classifica.

Domenica, invece, si inizia con un’altra sfida importante in chiave salvezza. A Sassari, infatti, arriva il Battipaglia, con le sarde attualmente a quota 4 punti, mentre le ospiti sono ancora a caccia della prima vittoria stagionale. Ci si sposta, poi, da un’isola all’altra e in Sicilia sfida playoff tra Ragusa, attualmente settima con 6 punti, e San Martino di Lupari, che sono quarte con 10 punti.

La giornata si conclude alle 18 con due partite. Da un lato il big match tra la Geas Sesto San Giovanni, a caccia di punti per consolidare la zona playoff, e Venezia, con Martina Villa e compagne saldamente al comando della classifica e che vogliono staccare Bologna, che è a riposo. Infine, ecco Campobasso-Faenza, con le padrone di casa che vogliono stare tra le big del torneo e le ospiti che puntano a consolidare una posizione tranquilla in classifica.

Credits: Ciamillo