ATP Sofia 2023, Francesco Passaro eliminato nel turno decisivo delle qualificazioni

Si ferma al turno decisivo delle qualificazioni l’avventura di Francesco Passaro nel Sofia Open 2023 di tennis, torneo di categoria ATP 250 che vedrà il main draw scattare martedì prossimo: l’azzurro, numero 6 del tabellone cadetto, viene battuto dal campione in carica, l’elvetico Marc-Andrea Huesler, numero 4, in due set col punteggio di 6-4 7-5 dopo un’ora e nove minuti di gioco.

Nel primo set i servizi sono a lungo dominanti, con soli 5 punti vinti dal giocatore in risposta nei primi 6 game. Nel settimo gioco, però, Passaro accusa un passaggio a vuoto, va sotto 15-40 ed alla seconda occasione Huesler centra lo strappo. Lo svizzero conferma l’allungo e poi nel decimo gioco tiene il servizio a zero chiudendo al primo set point sul 6-4 dopo 29 minuti.

Nella seconda frazione l’azzurro cancella un break point nel terzo gioco e poi si salva ai vantaggi. Nel quarto game Passaro si porta sullo 0-40 in risposta ed alla seconda occasione ottiene il break, che viene confermato nel quinto gioco, con il tennista italiano che scappa sul 4-1 non pesante. L’elvetico non si perde d’animo, tiene la battuta a zero e poi centra il controbreak ai vantaggi del settimo gioco. Lo svizzero poi tiene ancora il servizio a zero e trova l’aggancio sul 4-4. Passaro tiene il servizio a 15 e va sul 5-4, ma da quel momento Huesler vince 12 degli ultimi 15 punti giocati, strappando la battuta a Passaro a 15 nell’undicesimo game ed andando poi a chiudere al secondo match point sul 7-5 dopo 40 minuti.

Le statistiche premiano l’elvetico, che vince 68 punti contro i 50 dell’azzurro, con un notevolissimo 88% di punti vinti con la prima (contro il 71%) ed il 67% con la seconda (contro il 40%). Lo svizzero converte 3 delle 5 palle break avute in 4 game diversi, mentre cede il servizio alla seconda occasione nell’unico game in cui concede break point. Per Huesler 8 ace contro i 4 di Passaro, con l’italiano che però commette anche 3 doppi falli.

