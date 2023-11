ATP Sofia 2023, Adrian Mannarino e Jan-Lennard Struff ai quarti di finale. Baez si ritira

Calato il sipario sugli incontri validi per gli ottavi di finale dell’ATP250 di Sofia. Sul veloce indoor in Bulgaria si è dovuto prendere atto del periodo di difficoltà di Lorenzo Musetti. Una nuova amara uscita di scena del carrarino (n.27 del mondo) al cospetto di un centrato Jack Draper (n.82 del ranking), a segno per 7-5 6-2. Sul cammino del britannico ci sarà il turco Cem Ilkel (n.259 del ranking), uscito vittorioso a sorpresa dal confronto con l’australiano Max Purcell (n.45 ATP) per 6-3 4-6 6-4.

Pronostici nel caso del tedesco Jan-Lennard Struff. Il teutonico (n.28 ATP) ha avuto la meglio nel confronto con il britannico Billy Harris (n.221 del ranking) con il punteggio di 7-6 (5) 6-4 e nei quarti giocherà contro l’ungherese Fabian Marozsan (n.62 del mondo). Il magiaro si è imposto contro lo spagnolo Roberto Bautista Agut (n.60 ATP) con il punteggio di 6-3 3-6 7-6 (4).

Missione compiuta anche per il francese Adrian Mannarino (n.25 del mondo), che ha regolato con un duplice 6-4 lo spagnolo Albert Ramos (n.94 del ranking). Il transalpino sfiderà nel prossimo turno l’austriaco Sebastian Ofner (n.44 del mondo), che ha sconfitto l’australiano Christopher O’Connell (n.66 del ranking) per 6-7 (6) 6-4 6-2.

A conclusione, incredibile quanto accaduto a Sebastian Baez che, avanti di un set (6-3) e di un break (5-4), ha visto sfumare il successo contro il russo Pavel Kotov (n.80 del mondo), dopo aver perso il secondo parziale 7-6 (4). Un problema alla gamba destra per il sudamericano (n.29 del ranking) e quindi prosegue l’avventura di Kotov, opposto all’ungherese Marton Fucsovics (n.8 del seeding), vittorioso contro l’austriaco Jurij Rodionov (n.110 ATP) per 3-6 6-4 6-1.

Foto: LaPresse