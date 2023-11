ATP Metz 2023, Fognini annulla tre match point e poi batte Bublik. Bene Shevchenko, Wawrinka si ritira

Sta per terminare un’altra giornata dell’ATP 250 di Metz, ultimo torneo del circuito insieme al Sofia Open prima delle Nitto ATP Finals di Torino. In attesa di conoscere l’esito dell’ultimo match di giornata tra l’italiano Lorenzo Sonego e il rappresentante della Giordania Abedallah Shelbayh, andiamo a vedere come sono andati gli altri quattro ottavi di finale che si sono disputati oggi.

Grandissimo successo per Fabio Fognini: l’italiano classe 1987 è andato sotto di un set contro il kazako Alexander Bublik (testa di serie n.5), ma poi ha reagito e, dopo aver incredibilmente annullato tre match point nel secondo set, ha vinto in due ore e 53 minuti con il risultato finale di 4-6 7-6(7) 7-6(5). Ora ai quarti il tennista ligure dovrà vedersela con il vincente della sfida tra Sonego e Shelbayh.

Epilogo clamoroso nell’incontro tra Luca Van Assche e Stan Wawrinka: lo svizzero è arrivato al match point sul 6-3 6-6 e 6-4 nel tie-break del secondo set, ma poi un problema fisico (probabilmente un crampo) improvviso l’ha bloccato; di conseguenza Van Assche ne ha approfittato per rimontare e conquistare il set (8-6 al tie-break) e poi Wawrinka ha deciso di ritirarsi per non rischiare un peggioramento delle sue condizioni fisiche. A strappare il pass per i quarti è quindi stato il francese, che adesso dovrà affrontare ai quarti il suo connazionale Pierre-Hugues Herbert, uscito vittorioso quest’oggi dalla sfida contro il lucky loser olandese Gijs Brouwer (quest’ultimo ha preso il posto dell’australiano Alex De Minaur, che si è ritirato prima di giocare) per 7-5 6-4.

Nell’altra partita di giornata, infine, Alexander Shevchenko ha sconfitto in tre set l’ungherese Mate Valkusz con il punteggio di 7-5 2-6 6-2. Grazie a questo successo, il russo ha raggiunto ai quarti il suo connazionale Karen Khachanov (n.3 del seeding), che ieri è stato capace di battere il francese Constant Lestienne con un doppio 6-4.

I RISULTATI DI GIORNATA

OTTAVI DI FINALE DI OGGI

F. Fognini (ITA) – A. Bublik (KAZ) (5) 4-6 7-6 7-6

A. Shelbayh (JOR) – L. Sonego (ITA) (6) in corso

A. Shevchenko (RUS) – M. Valkusz (HUN) 7-5 2-6 6-2

L. Van Assche (FRA) – S. Wawrinka (SUI) (8) 3-6 7-6 rit.

P. H. Herbert (FRA) – G. Brouwer (NED) 7-5 6-4

QUARTI DI FINALE

F. Fognini (ITA) – A. Shelbayh (JOR)/L. Sonego (ITA) (6)

U. Humbert (FRA) (4) – H. Mayot (FRA)

A. Shevchenko (RUS) – K. Khachanov (RUS) (3)

L. Van Assche (FRA) – P. H. Herbert (FRA)

Foto: LiveMedia/Roberta Corradin – LivePhotoSport.it