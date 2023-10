ATP Parigi-Bercy, i risultati di oggi: fuori Alcaraz, Rublev facile su Nishioka. Ok Hurkacz e Zverev

Si chiude la seconda giornata del Masters1000 di Parigi-Bercy, che ha visto immediatamente la caduta di Carlos Alcaraz con Roman Safiullin. Il numero 2 al mondo è parso con le pile scariche al cospetto di un giocatore fastidiosissimo, non il miglior viatico in vista delle ATP Finals; sarà derby russo dunque per Karen Khachanov agli ottavi, che ha superato Laslo Djere in due set.

Nessun problema invece per l’altro big impegnato stasera, Andrey Rublev; dopo otto giochi in equilibrio, capisce come avere la meglio su Yoshihito Nishioka che alza così bandiera bianca; avanzano anche Tallon Griekspoor, che ara in poco e nulla Alejandro Davidovich Fokina, e Alexander Bublik che ha ragione in due tiebreak di Nicolas Jarry. Successo che invece vale un balzo doppio per Daniel Altmaier: il tedesco supera di slancio Arthur Fils al primo turno e si ritrova subito al terzo, a causa del forfait di Taylor Fritz.

Nei match di primo turno, Hubert Hurkacz tiene vive le residue speranze di accedere alle Finals grazie al successo in tre set su Sebastian Korda. Rischia di complicarsi la vita, sprecando l’opportunità di servire per il match ed un match point nel tiebreak della seconda frazione, ma alla fine è riuscito a sistemare le cose garantendosi la sfida con Roberto Bautista Agut. Avanti a fatica anche Alexander Zverev, che si impone in rimonta su Marton Fucsovics (per lui Ugo Humbert), e Francisco Cerundolo che annulla un match point a Gael Monfils prima di prevalere al terzo.

Felix Auger-Aliassime sembra finalmente essere uscito dal buco in cui si ritrovava. Dopo il successo di Basilea, ha avuto la meglio anche su Jan-Lennard Struff, guadagnandosi così il turno successivo con Stefanos Tsitsipas. Per Jannik Sinner invece l’avversario sarà Mackenzie McDonald, che esce vittorioso dal duello tutto a stelle e strisce con Mackenzie McDonald.

ATP PARIGI-BERCY 2023, RISULTATI 31 OTTOBRE

Primo turno

T. M. Etcheverry b- M. Kecmanovic 4-6 7-6 6-4

D. Lajovic b. B. Bonzi 7-5 6-3

A. Zverev b. M. Fucsovics 4-6 7-5 6-4

H. Hurkacz b. S. Korda 6-3 6-7 6-3

D. Altmaier b. A. Fils 6-2 6-4

M. McDonald b. J. J. Wolf 1-6 6-4 6-2

F. Auger-Aliassime b. J-L. Struff 7-6 6-4

U. Humbert b. M. Giron 6-4 6-3

F. Cerundolo b. G. Monfils 4-6 7-6 7-5

Secondo turno

T. Griekspoor b. A. Davidovich Fokina 6-2 6-2

K. Khachanov b. L. Djere 6-4 7-5

A. Bublik b. N. Jarry 7-6 7-6

R. Safiullin b. C. Alcaraz 6-3 6-4

A. Rublev b. Y. Nishioka 6-4 6-2

Foto: LaPresse