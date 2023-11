ATP Finals, quanti set e game esatti deve vincere Sinner contro Rune per qualificarsi in semifinale

Fare i conti. La formula delle ATP Finals 2023 ha portato a una situazione curiosa in merito alla classifica del Gruppo Verde di cui fa parte Jannik Sinner. L’altoatesino, nonostante le due vittorie nei primi due incontri contro Stefanos Tsitsipas e soprattutto Novak Djokovic (n.1 del mondo) non è qualificato per le semifinali. Il tutto vien fuori anche dalla situazione che si è creata con Tsitsipas, ritiratosi contro il danese Holger Rune dopo appena tre giochi. Il danese ha acquisito due set vinti praticamente senza giocare, ma senza acquisire alcun dato alla voce game vinti e persi.

Allo stato attuale delle cose la situazione di classifica è la seguente:

CLASSIFICA GRUPPO VERDE

1. Jannik Sinner 2 match vinti e 0 persi; 4 set vinti 1 set perso (80%); 32 game vinti e 26 persi (55.17%)

2. Novak Djokovic 1 match vinto e 1 perso; 3 set vinti e set persi (50%); 37 game vinti e 36 persi( 50.68%)

3. Holger Rune 1 match vinto e 1 perso; 3 set vinti e 2 persi (60%); 16 game vinti e 19 persi (45.71%)

4. Hubert Hurkacz 0 a tutte le voci

5. Stefanos Tsitsipas 0 match vinti 2 persi; 0 set vinti e 4 persi; 8 game vinti e 12 persi (40%)

Domani ci saranno gli ultimi due match, ovvero Sinner contro Rune e Djokovic contro Hurkacz. Quali sono le possibili combinazioni attraverso cui Jannik ottenga la qualificazione alle semifinali? Di seguito le varie indicazioni:

LE POSSIBILI COMBINAZIONI

Vincono Sinner e Djokovic, passano Sinner primo e Djokovic secondo;

Vincono Sinner e Hurkacz, passano Sinner primo e Djokovic secondo;

Vincono Rune e Djokovic in due set, passano Rune primo e Djokovic secondo;

Vincono Rune in due set e Djokovic in tre, passano Rune primo e Sinner secondo;

Vincono Rune in tre set e Djokovic in due, si contano i game;

Vincono Rune e Djokovic in tre set, passano Rune primo e Sinner secondo.

In merito al quoziente game, come riportato da Massimiliano Ambesi, Sinner ha 1,2308, Djokovic 1,0278, mentre Rune parte da 0,8421. Djokovic, in caso di arrivo ex-aequo con gli altri due, con lo stesso numero di set vinti/persi, si qualificherebbe anche battendo a Hurkacz con un duplice 7-6, 7-6 in quanto si porterebbe a 1,0625. Stesso discorso riguarda il conteggio della percentuale di set vinti su quelli giocati (51.52).

Di conseguenza, se si dovesse prefigurare di una vittoria di Nole in due e di Rune in tre set, Sinner dovrà avere uno scarto di game rispetto a Rune di non più di quattro per qualificarsi.

Foto: LaPresse