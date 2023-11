ATP Finals, perché a Sinner farebbe comodo che Tsitsipas battesse Rune: cambierebbe tanto in classifica

La prima giornata delle ATP Finals 2023 è andata in archivio al Pala Alpitour di Torino senza grandi sorprese nel Gruppo Verde, con Novak Djokovic e Jannik Sinner che hanno confermato i pronostici della vigilia vincendo al debutto e facendo un passo avanti importante (ma non definitivo) verso la qualificazione alle semifinali.

Il serbo ha battuto Holger Rune per 6-3 al terzo set dopo una maratona di oltre tre ore, mentre l’azzurro padrone di casa ha demolito Stefanos Tsitsipas con un duplice 6-4 in meno di un’ora e mezza di gioco. La situazione di classifica provvisoria vede dunque Nole e Jannik al comando con un bilancio di 1-0, mentre Rune e Tsitsipas devono inseguire dopo aver perso il primo match del round robin.

Il prossimo turno vedrà lo scontro diretto al vertice tra Sinner e Djokovic, mentre l’altra sfida diventa di fatto quasi uno spareggio per continuare a sperare nel pass per la fase a eliminazione diretta (avanzano i primi due di ciascun girone). In ordine cronologico dovrebbe disputarsi prima proprio Rune-Tsitsipas, con il big match Sinner-Djokovic che dovrebbe prendersi la scena nella sessione serale.

L’esito del confronto tra il danese ed il greco sarà cruciale per l’altoatesino numero 4 del ranking mondiale, spettatore interessato in chiave qualificazione per le semifinali. A conti fatti un successo del 25enne nativo di Atene potrebbe fare comodo al n.1 d’Italia, che a quel punto avrebbe addirittura la possibilità di conquistare aritmeticamente un posto tra i migliori 4 con una giornata di anticipo in caso di vittoria su Djokovic (2-0 o 2-1 non fa differenza).

Anche perdendo contro il 6 volte vincitore delle Finals, Jannik sarebbe poi ancora padrone del suo destino e potrebbe anche paradossalmente qualificarsi in semifinale con un ko nell’ultimo incontro con Rune. A quel punto (se Tsitsipas dovesse cedere a Nole nella terza giornata) si materializzerebbe infatti un arrivo di tre tennisti a parità di vittorie con un record di 1-2. In quello scenario, per decretare il secondo classificato, verrebbero presi in considerazione nell’ordine il coefficiente set ed il coefficiente game.

