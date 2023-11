ATP Finals, la nuova classifica del girone di Sinner: decisivo lo scontro diretto con Rune

Si è conclusa anche la seconda giornata per il girone verde alle ATP Finals, ma ancora non c’è un qualificato per le semifinali. Jannik Sinner, però, comanda con due vittorie in due incontri, ma l’altoatesino non può ancora essere sicuro del passaggio del turno, visto che nel pomeriggio Holger Rune ha sfruttato il ritiro di Stefanos Tsitsipas dopo soli tre game.

Una situazione che ha permesso a Rune di ottenere così la prima comodissima vittoria nel girone e di restare in corsa per le semifinali. Al posto di Tsitsipas, entrerà Hubert Hurkacz, ma il polacco non ha alcuna speranza di accedere alle semifinali, anche in caso di successo contro Novak Djokovic.

Classifica ingarbugliata e che rende l’ultima giornata avvincente. Sinner con una vittoria contro Rune è certo della semifinale. Potrebbe anche bastare vincere un set basterebbe qualora Djokovic non vincesse per due set a zero contro Hurkacz.

Discorso completamente diverso in caso di sconfitta di Jannik e di successo per 2-0 del serbo. A quel punto bisognerebbe andare al conteggio della percentuale dei game vinti e persi.

ATP FINALS: CLASSIFICA GIRONE VERDE

1. Jannik Sinner 2 vittorie (2 partite disputate): 4-1 set vinti/persi (80%), 32-26 game vinti/persi (55,17%)

2. Novak Djokovic 1 vittoria (2 partite disputate): 3-3 set vinti/persi (50%), 37-36 game vinti/persi (50,68%)

3. Holger Rune 1 vittoria (2 partite disputate): 3-2 set vinti/persi (60%), 16-19 game vinti/persi (45,71%)

4. Hubert Hurkacz 0 vittorie (o partite disputate): 0-0 set vinti/persi, 0-0 game vinti/persi*

5. Stefanos Tsitsipas 0 vittorie (2 partite disputate): 0-4 set vinti/persi, 8-12 game vinti/persi (40%)

*entrato come riserve al posto del ritirato Stefanos Tstitsipas