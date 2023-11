ATP Finals, Bertolucci su avversario Sinner: “Djokovic o Alcaraz? Chi sarà dovrà preoccuparsi di questo Jannik”

Jannik Sinner si prepara per l’atto conclusivo delle ATP Finals 2023 che si giocherà domani alle ore 18.00 a Torino. Il fuoriclasse altoatesino ha superato brillantemente Daniil Medvedev nella semifinale odierna chiudendo con un secco 6-1 al terzo set che, oggettivamente, non ha lasciato scampo al tennista russo che era stato bravo a non mollare nel secondo parziale fino ad aggiudicarselo al tie-break.

A questo punto la grande curiosità sarà capire chi si troverà dall’altra parte della rete il nativo di San Candido. La risposta la sapremo solamente questa sera al termine della seconda semifinale (ore 21.00), che metterà di fronte Novak Djokovic e Carlos Alcaraz. Due rivali che non hanno certo bisogno di presentazioni e che saranno uno scoglio durissimo per il padrone di casa.

Paolo Bertolucci, ai microfoni di Sky Sport, ha provato ad analizzare la situazione, con un punto di partenza ben preciso: “Ovviamente Djokovic è sempre Djokovic, anche se sinceramente qui a Torino non l’ho mai visto davvero al 100% della sua condizione. Anche Alcaraz è apparso in crescita rispetto a qualche settimana fa ma, a sua volta, non è certo in grande spolvero. Diciamo che chi capita capita, ma dovrà preoccuparsi lui di questo Jannik Sinner perchè, chiunque sarà il rivale, entrerà in campo alla pari”.

Il commentatore tecnico di Sky Sport ha proseguito nella sua analisi: “Dal mio punto di vista direi Nole, perchè se Jannik dovesse vincere il torneo sconfiggendo nell’ultimo atto il numero 1 del mondo, sarebbe qualcosa di incredibile. Ma, oggettivamente, anche se sarà Alcaraz, sarà la sfida al nuovo che avanza e non sarà certo una partita di secondo piano”.

Foto: LaPresse