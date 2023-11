ATP Finals 2023, Ivan Ljubicic: “Vi dico perché Jannik Sinner mi ha impressionato”

Jannik Sinner colpisce ancora. L’altoatesino (n.4 del mondo) è entrato ancor più nella storia del Bel Paese, dal punto di vista tennistico e sportivo. Sinner, infatti, ha sconfitto nelle semifinali delle ATP Finals 2023 il russo Daniil Medvedev (n.3 ATP) e si è così guadagnato l’approdo all’atto conclusivo, cosa non riuscita ad alcun italiano prima di lui in 54 anni di storia di questo evento.

Impressionato dalle prestazioni di Jannik è stato l’ex giocatore croato e tecnico di Roger Federer, Ivan Ljubicic. Lucida l’analisi di quest’ultimo ai microfoni di Sky Sport: “Sono stato impressionato dal suo rendimento in ascesa. Medvedev aveva esaltato il livello fisico della sfida nel secondo set, ma alla fine è scoppiato, mentre Sinner ha continuato a salire e la differenza nel terzo set è stata evidente“.

“Il russo ha scherzato con il fuoco e ha finito per bruciarsi e gli errori di Medvedev sono da imputare anche alla pressione che Jannik ha saputo mettere nello scambio. Il calo del n.3 del mondo nel terzo set fa capire quanto sia stata difficile per lui la partita e i meriti di Sinner, per questo, sono ancora maggiori“, ha concluso Ljubicic.

A questo punto sarà interessante capire chi tra Carlos Alcaraz e Novak Djokovic sarà l’avversario in Finale del nostro portacolori.

