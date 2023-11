ATP Finals, Alcaraz favorito da Medvedev per l’atteggiamento del russo? “Non voglio fare troppo tardi”

Anche nel gruppo rosso delle ATP Finals di Torino si deciderà tutto nell’ultima giornata. Daniil Medvedev si è già qualificato per le semifinali, ma si giocheranno l’altro posto Carlos Alcaraz e Alexander Zverev. Lo spagnolo è indubbiamente favorito perché padrone del proprio destino: basta un successo contro il russo per passare addirittura come primo del girone.

Alcaraz e Medvedev scenderanno in campo nella sessione diurna, con il numero 3 del mondo contento di questa decisione da parte dell’organizzazione: “Credo sia logico farmi giocare al pomeriggio venerdì visto che sono già sceso in campo due volte alla sera. Giocare presto è sempre meglio, così almeno hai tempo per andare a dormire e fare le cose per bene. Con Carlos sarà diverso, ho già vinto due partite ma non voglio né perdere, né terminare tardissimo la mia ultima partita del girone”.

Solo pretattica o sarà un atteggiamento che si rifletterà anche in campo per Medvedev? Le motivazioni a qualificazione già ottenuta potrebbero venire meno per il giocatore seguito da Gilles Cervara: al contrario Alcaraz sarà determinato a dare tutto per guadagnarsi la qualificazione sul campo, senza sperare in un favore da parte di Zverev.

Foto: Lapresse